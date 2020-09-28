Горячее питание стало палочкой-выручалочкой для российских семей

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В январе Владимир Путин поставил перед правительством задачу с 1 сентября 2020 года обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников 1-4 классов.

С нового учебного года каждому ученику начальной школы положен от государства завтрак или обед. О том, как реализуется указ президента о горячем питании, нам рассказали эксперты Минпросвещения.

С 1 сентября право на бесплатное горячее питание в школе не менее одного раза в день имеет каждый младшеклассник. Для его получения родителям школьников не нужно предоставлять в учебное заведение никаких дополнительных заявлений, питание ученикам начальной школы предоставляется автоматически.

Ранее бесплатные завтраки и обеды во многих регионах полагались прежде всего детям из льготных категорий. После поручения президента бюджетные средства выделили на бесплатное питание всех учеников 1-4 классов. В общей сложности бесплатные обеды или завтраки сейчас получают около 7,3 млн. школьников. Эта мера социальной поддержки стала настоящей палочкой-выручалочкой для российских семей.

Как нам пояснили в Министерстве просвещения, горячее питание обязательно должно включать в себя одно горячее блюдо. Школам запрещено заменять нормальные блюда так называемыми «полумерами», например, хот-догами или куском пиццы. Ассортимент горячих блюд должен быть разнообразным, кроме того, при составлении меню все школы должны соблюдать принцип здорового питания.

У регионов есть возможность и необходимые инструменты для того, чтобы при формировании меню учитывать потребности тех, кто нуждается в диетическом питании, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

С 1 сентября на сайте каждой российской школы можно увидеть примерное меню на 14 дней. - Если раньше количество учащихся начальной школы, которые питались в школьной столовой, в предыдущие годы составляло 20 процентов, сейчас работа выстроена с каждым регионом таким образом, чтобы это был стопроцентный охват. Министерство просвещения вовлекло в эту деятельность также общественные объединения и родительскую общественность. Необходимо прислушиваться к их замечаниям и комментариям, а полезные предложения брать в работу», – заявил первый заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко.

Каждый взрослый может принять участие в контроле за качеством бесплатного горячего питания своего ребенка. На едином портале Госуслуг появился новый сервис, в котором родители через специальную форму обратной связи могут послать свои предложения или отзывы по вопросам организации горячего питания.

Специалисты Минпросвещения сделали все возможное для организации бесплатного горячего питания во всех школах. В небольшие заведения сельской местности, где нет возможности готовить пищу, организована доставка готовых блюд. В рамках национального проекта «Образование» к обеспечению учащихся младших классов бесплатным горячим питанием подключились и российские колледжи, работа в этом направлении проходит в специальных мастерских.

- Бюро расследований ОНФ в рамках выполнения поручения Президента Российской Федерации осуществляет мониторинг и контроль системы бесплатного горячего питания для учеников младшей школы, - сообщил координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации Антон Гетта. - Совместно с Минпросвещения была запущена горячая линия, куда уже поступило свыше 2000 звонков. Каждый звонок, каждая жалоба нами проверяется и отрабатывается: активисты проводят рейды, встречаются с родителями, администрацией школ. Такая практика дает результаты: уже в ряде учебных заведений удалось решить проблемы организации питания. Наша основная цель – совместно с Минпросвещения РФ, Роспотребнадзором, региональными органами власти выработать такие решения, которые устроят, в первую очередь, наших детей, чтобы они ели качественную, горячую и вкусную пищу.

Источник: https://www.mk.ru/