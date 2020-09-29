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Google запускает образовательный проект «Школа Жизни»

Сегодня Google запускает учебно-развлекательный проект «Школа Жизни», чтобы помочь школьникам и студентам подготовиться к самостоятельной жизни.

С 29 сентября по 5 октября представители крупнейших компаний, эксперты и блогеры проведут короткие уроки на канале YouTube Russia специально для проекта. Они поделятся важными знаниями, необходимыми в самостоятельной жизни, — от планирования бюджета до выстраивания личных отношений.

Расписание лекций, спикеры и расписание вы можете найти  в официальном пресс-релизе.

Каждый день Школы будет посвящен определенной актуальной теме: 

  • Карьера;
  • Бытовые вопросы;
  • Социальные сети и интернет;
  • Финансы;
  • Здоровье;
  • Образование;
  • Психология и отношения. 

В день будет проходить 4-5 уроков, каждый продолжительностью 30 минут. 

Зрители проекта узнают, какие профессии станут востребованы в будущем, как снять хорошую квартиру, как не попасться на уловки мошенников в социальных сетях, что делать, если столкнулся с буллингом, и многое другое. Большинство экспертов проведет урок в прямом эфире, так что школьники и студенты смогут задать все волнующие их вопросы.

Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, обращайтесь:

Источник: Google

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Категория: Новости / Образование

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