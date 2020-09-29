Google запускает образовательный проект «Школа Жизни»
Сегодня Google запускает учебно-развлекательный проект «Школа Жизни», чтобы помочь школьникам и студентам подготовиться к самостоятельной жизни.
С 29 сентября по 5 октября представители крупнейших компаний, эксперты и блогеры проведут короткие уроки на канале YouTube Russia специально для проекта. Они поделятся важными знаниями, необходимыми в самостоятельной жизни, — от планирования бюджета до выстраивания личных отношений.
Расписание лекций, спикеры и расписание вы можете найти в официальном пресс-релизе.
Каждый день Школы будет посвящен определенной актуальной теме:
- Карьера;
- Бытовые вопросы;
- Социальные сети и интернет;
- Финансы;
- Здоровье;
- Образование;
- Психология и отношения.
В день будет проходить 4-5 уроков, каждый продолжительностью 30 минут.
Зрители проекта узнают, какие профессии станут востребованы в будущем, как снять хорошую квартиру, как не попасться на уловки мошенников в социальных сетях, что делать, если столкнулся с буллингом, и многое другое. Большинство экспертов проведет урок в прямом эфире, так что школьники и студенты смогут задать все волнующие их вопросы.
Если у вас появятся вопросы, пожалуйста, обращайтесь:
Источник: Google
Категория: Новости / Образование