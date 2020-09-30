ОБЖ в школах начнут преподавать по-новому

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До сих пор школьный курс Основы безопасной жизнедеятельности в нашей стране носил отвлеченно-теоретический характер.

В его рамках, к примеру, расписывались модели поведения при извержениях вулканов, землетрясениях или цунами, хотя подавляющему большинству россиян, к счастью, столкнуться с ними не суждено. А вот оказание первой помощи изучали по картинкам и тут же забывали. Теперь все изменится. Защита от повседневных опасностей и практические навыки — вот чему будут учить школьников в рамках ОБЖ.

Вопрос о том, как действовать в ситуациях гигантских планетарных катаклизмов, вроде тех, которые героиня Островского обозначала как «земля налетит на земную ось», конечно, интересный. Но тратить на это время в рамках и без того перегруженной школьной программы неразумно. Гораздо важнее подготовить ребенка к опасностям, подстерегающим его в повседневной жизни. И когда это понимание пришло к чинам из Минпросвета и МЧС, на свет явилась новая концепция преподавания ОБЖ в российской школе.

- Акцент нового курса,- рассказала директор Центра экстренной психологической помощи МЧС России Юлия Шойгу,- смещен с глобальных катастроф на «мелкие» повседневные опасности, которые подстерегают ребенка каждый день. Вторая особенность — практикоориентированность курса и отработка конкретных навыков, и рекомендации, которые понятны и могут быть реализованы. А долгие теоретические обоснования мы постарались убрать .

Один из наиболее важных разделов нового курса — сохранение здоровья и оказание первой помощи. Причем, дело тут, как подчеркнул главный внештатный специалист Минздрава России по первой помощи Леонид Дежурный, не только в пандемии коронавируса — эпидемия рано или поздно закончится, а полученные практические навыки останутся навсегда:

- Практикоориентированность здесь ключевое слово, ведь первая помощь — это действия руками. Есть в курсе, конечно, и теоретический блок. Но основной акцент сделан все же на практическом обучении — ребята учатся делать повязки и искусственное дыхание. Причем, делать это, конечно же, нужно не за партой, а на полу! И коем случае нельзя ставить «двойки» за оказание первой помощи! Это напрочь убьет у ребенка мотивацию к ее оказанию на всю жизнь. В обучении оказания первой помощи не должно быть негатива!

Одновременно расчищены, по словам эксперта, и законодательные завалы на пути оказания первой помощи, образовавшиеся в последнее время в нашей стране: - Раньше правила оказания первой медицинской помощи только путали и школьников, и взрослых. Теперь оно впервые пойдет в соответствии с законодательством. При этом единый подход к оказанию первой помощи будет применяться не только при обучении школьников, но и всех других категорий граждан — например, водителей. Таким образом, оказать первую помощь при необходимости смогут со временем все граждане России.

Очень важно, также что новый курс будет учить детей не только правильному поведению, скажем, где-нибудь в горах, но и безопасности поведения в классе: например, как избежать манипуляций со стороны недоброжелателей или буллинга. Однако еще важнее безопасность ребенка в информпространстве, отметил один из ведущих экспертов в этом вопросе Игорь Ашманов:

- Интернет буквально кишит крайне опасными и агрессивными сущностями. Ребенка надо научить защищаться от них — поэтому в курсе ОБЖ будут разделы безопасности в интернете и кибергигиены. Благодаря этому курсу школьники узнают, как не дать злоумышленнику захватить свое устройство, как сохранить в тайне пароль, не дать увести средства с банковских карт. Однако еще важнее и труднее научить их защищаться от опасных контактов в виртуальном пространстве. Причем особенно это важно в период самоизоляции. Риск со стороны интернета тогда возрастает, ведь ребенок целями днями смотрит в гаджет. А кто влезет к нему через экран, большой вопрос!

Источник: https://www.mk.ru/