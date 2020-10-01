Три представителя Краснодарского края принимают участие в антишколе региональной привлекательности и артакадемии на «Тавриде»

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На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» стартовала творческая антишкола региональной привлекательности и арт-академия. Финалисты конкурса «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей» Алина Ревазян, Анна Харламова и Алексей Чайкин узнают последние тренды в сфере туризма и гостеприимства, чтобы затем использовать эти знания и свой опыт для продвижения туристического бренда региона.

В антишколе, которая продлится до 1 октября, принимают участие двести человек – финалисты конкурса «Мастера гостеприимства», ивент и бренд-менеджеры региональных событий, библиотекари, сотрудники музеев и реставраторы из 63 субъектов России.

Одно из направлений антишколы, посвященное развитию отрасли туризма и гостеприимства, проходит при поддержке конкурса «Мастера гостеприимства» платформы «Россия – страна возможностей».

«Форум «Таврида» – это место, где собираются творческие люди, а туризм и гостеприимство невозможны без творческого подхода. Поэтому в этом году было принято решение провести экспериментальную смену, которая касается региональной привлекательности. В ней участвуют представители самых разных сфер вокруг индустрии гостеприимства – люди, которые занимаются туризмом, придумывают туристические маршруты, специалисты, занимающиеся рекламой и маркетингом и разрабатывающие бренды регионов, это ребята, развивающие и продвигающие библиотеки, музеи, культурные объекты, которые становятся точками притяжения для путешественников», – отметил руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Он добавил, что за год проведения конкурс «Мастера гостеприимства» собрал вокруг себя целый пул экспертов – среди них рестораторы, представители туристического бизнеса, журналисты и многие другие: «Это люди-бренды, которых все мы хорошо знаем – через экраны телевизоров, через инстаграм-блоги, люди, которые становятся лицами российских городов и регионов. Этих экспертов, первых лиц в своих индустриях мы пригласили, чтобы они стали наставниками для молодых ребят, которые только начинают заниматься региональной привлекательностью, которые только создают свои туристические маршруты, придумывают те или иные экскурсии, создают организации, которые в будущем будут заниматься гостеприимством».

В течение трех дней участники антишколы будут знакомиться с тенденциями в сферах туризма и гостеприимства, организации мероприятий, культуры, прокачивать гибкие навыки (soft skills) и эмоциональный интеллект, общаться с экспертами в выбранных индустриях.

Они узнают, как пандемия повлияла на отрасль гостеприимства в России, какие появились новые форматы туризма, почему событийный туризм и авторские туры так популярны, как развивать региональную привлекательность, зачем нужен маркетинг территорий и как привлекать туристов в свои города.

Экспертами направления выступают известные рестораторы, владельцы отелей, IT-стартаперы в сфере туризма, уже успешные бизнесмены, гиды, тревел-блогеры и специалисты по маркетингу, наставники конкурса «Мастера гостеприимства».

Так, в рамках антишколы состоится паблик-ток «Как наиболее пострадавшие от пандемии отрасли придумывают себя заново», в котором примут участие руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия - страна возможностей» Антон Сериков; владелец компании Gradova Group Hotels, генеральный директор Лодж-Отеля «Байкальская Резиденция», Резиденции «Сареево Ресорт», Hilton Garden Inn Moscow Красносельская, член совета по туризму при Главе Республики Бурятия Оксана Градова; генеральный директор ООО «Трэвел Бизнес Скул», председатель Комитета по кадровому обеспечению и профессиональному образованию Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Анна Гуринчук; вице-президент холдинга «Синергия» Ольга Грищенко, и.о. заместителя генерального директора по развитию и внешним коммуникациям Государственного центрального музея современной истории России Никита Аникин; президент Российской библиотечной ассоциации, директор Государственной публичной исторической библиотеки России Михаил Афанасьев.

Слушатели антишколы примут участие в бизнес-встрече с ментором стартапов а акселераторе Alchemist (Кремниевая долина, США) Алексеем Овсянниковым, на которой обсудят цифровизацию отрасли – как на нее влияют агрегаторы туризма и какие вызовы ждут в будущем, как сделать эффективный единый сервис для путешествий.

В рамках смены также состоится практическая сессия: «Авторские туры в современном понимании», в которой примут участие директор по маркетингу компании «Youtravel.me» Иван Бортников, владелец-основатель проекта авторских туров «Fat bus» Владислав Шерстнев, а модератором в ней выступит директор АНО «Центр молодежного туризма», сооснователь и управляющий партнер компании «Never Sleep» Вадим Кокорев. Кроме того, для участников состоится воркшоп «Креативное проектирование и управление в сфере event». Пройдет несколько практический сессий, в которых участники смогут в формате открытого микрофона поделиться профессиональным опытом.

Одной из ключевых тем антишколы станет разработка бренд-кейса города Судака. «Кроме того, что участники нашей антишколы будут слушать экспертов и друг друга, у них будет специальное кейсовое задание. Они в течение нескольких дней будут разрабатывать туристический бренд Судака, рядом с которым мы сейчас находимся. Буквально через несколько дней мы узнаем, какие творческие креативные идеи ребята предложат, чтобы уже в следующем году этот город выглядел по-новому. Оценивать их будет творческое жюри, а также представители администрации Судака. Руководство города готово поддержать лучшие идеи участников антишколы», – рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков. Защита концепций состоится вечером 30 сентября.

Параллельно с культурной и образовательной программой пройдет грантовый конкурс молодежных инициатив, максимальная сумма грантовой поддержки составит 1,5 млн рублей.

Дополнительная информация на официальном сайте конкурса: https://welcomecup.ru/

Источник: АНО «Россия – страна возможностей»