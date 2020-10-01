Эксперты обсудили вопросы повышения квалификации педагогов

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В рамках круглого стола «Российский учитель – 2030: формирование личности и подготовка профессионала» эксперты обсудили вопросы и проблемы повышения квалификации и профессиональной подготовки учителей, а также роли учителя в формировании духовно-нравственных основ детей.

По мнению экспертов, успешное развитие педагога должно начинаться уже в старшем школьном возрасте. Необходимо создать условия, при которых старшеклассники могли реализовать себя как наставники и воспитатели для младших учеников.

«Министерство просвещения совместно с педагогическими вузами очень активно разрабатывает научно-методическую концепцию профессионального развития педагогов. И это профессиональное развитие педагога, на наш взгляд, должно начинаться со школьной скамьи. Мы должны вспомнить практику вожатской деятельности в советских школах. Это и есть элементы педагогического научения, формирующие социально-активную позицию, которая ведет в дальнейшем к педагогической профориентации», – подчеркнул заместитель Министра просвещения РФ Виктор Басюк.

Эксперты сошлись во мнении о необходимости постоянного совершенствования и самосовершенствования учителя как профессионала. Эту задачу успешно реализует национальный проект «Образование» и, в частности, федеральный проект «Учитель будущего».

«Важно, чтобы педагог непрестанно совершенствовался и обладал теми компетенциями, которые необходимы для преподавания своего предмета. Еще одна не менее важная составляющая – это не просто наличие суммы знаний, а способность передать эти знания, чтобы они были усвоены и интересны», – отметил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры митрополит Волоколамский Иларион.

Учитель, по мнению экспертов, должен быть не только проводником в мир знаний, но и наставником, определяющим нравственное воспитание ребенка.

«Только увлеченность самого педагога сделает его носителем не только знаний и инструментов, а именно тех ценностей, которые будут в будущем регулировать поведение подрастающего поколения», – отметила ректор Уральского государственного педагогического университета Светлана Минюрова.

В целом эксперты сегодня также обращают внимание на необходимость повышать престиж профессии учителя. По мнению главного редактора издательства «Просвещение» (входит в одноименную Группу компаний) Надежды Колесниковой, нужно предпринимать усилия для дальнейшего повышения престижа педагогической профессии, не забывать говорить учителям слова благодарности, причем не только в преддверии профессионального праздника. Поддержку учителям должен оказывать и социально ответственный бизнес.

«Сегодня учителя нуждаются в высокотехнологичных продуктах и сервисах, которые сделают их работу более результативной и комфортной, избавят от рутины, будь то заполнение отчетов или проверка типовых домашних заданий. По опыту работы Академии «Просвещение», где повышают квалификацию учителя со всей страны, мы видим, что им необходимы современные навыки – навыки XXI века, которые можно получить в системе дополнительного профессионального образования», – подчеркнула Надежда Колесникова.

Залогом повышения качества образования должно стать совершенствование профессионального уровня педагогов, а ключевую роль в их социальной и методической поддержке играет государство, заключили эксперты.