Школьная библиотека сегодня – это не только стеллажи с книгами

/Образование/

26 октября отмечается Международный день школьных библиотек. Этот праздник был учрежден в 1999 году по инициативе ЮНЕСКО, чтобы привлечь внимание к состоянию школьных библиотек, формированию и пополнению их фондов. О роли и месте библиотек в школьной жизни, о трендах их развития и значении профессии педагога-библиотекаря рассказала вице-президент по издательской деятельности Группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова.

– Виктория Викторовна, насколько важна профессия педагога-библиотекаря? Становится ли она более востребованной сегодня?

Каждый из нас наверняка помнит день, когда впервые переступил порог школьной библиотеки, увидел длинные стеллажи, заполненные книгами, многие из которых предстояло прочитать. Именно посещение школьной библиотеки во многом определяет круг чтения ребенка и в годы учебы, и на перспективу. Школа может сыграть ключевую роль в приобщении детей к книге. Поэтому необходимы усилия не только учителей-предметников, прежде всего словесников, но и библиотекарей.

– Каковы тренды развития школьных библиотек в современной России?

Важно понять, что школьная библиотека – это не только традиционные стеллажи. Постепенно она становится центром внеурочной и проектной деятельности, реализуя потенциал образовательного пространства. В будущем библиотека также может стать медиапространством с доступом к цифровым источникам информации. Создание подобных условий в школах, не только городских, но и сельских, предполагает федеральный проект «Современная школа». Библиотекарь при этом становится не только хранителем знаний, но и их проводником. Поэтому сегодня важную роль играет повышение квалификации педагогов-библиотекарей, помогая в том числе научиться работать с электронными каталогами.

– Как вы представляете себе идеальную школьную библиотеку? Из каких компонентов она должна состоять?

Это пространство, где есть удобный и современный доступ к знаниям – к традиционным печатным книгам, электронному фонду художественной и научной литературы. В такой библиотеке предусмотрены зоны для самостоятельной и проектной работы, со столами и мягкими пуфами, где можно поработать на компьютере, послушать аудиокнигу, спокойно пообщаться. Оформление пространства такой библиотеки-медиатеки подразумевает объединение традиционных помещений закрытого фонда, абонемента, читального зала с пространствами для свободной деятельности. Кстати, именно такой будет библиотека в школе, которую Группа компаний «Просвещение» строит в Нижнем Новгороде и которая примет первых учеников 1 сентября следующего учебного года. В этой библиотеке предусмотрен даже небольшой амфитеатр для творческих встреч с наставниками, лидерами мнений.

– Какие сегодня запросы чаще всего поступают от школьных библиотек?

Общаясь с педагогами в регионах, мы не раз слышали мнение о необходимости пополнять фонды не только классикой, но и книгами современных российских авторов, пишущих для детей начального и среднего школьного возраста. И, на мой взгляд, в нашей стране действительно есть множество достойных авторов и детских писателей. Их познавательные произведения в школьной библиотеке могут помочь воспитать культуру чтения у ребят.

– И напоследок, что бы вы пожелали педагогам в День школьных библиотек? Какую роль они играют для издательства?

В этом году издательству «Просвещение» исполняется 90 лет – на протяжении почти целого века мы совместно с педагогами развиваем качество литературы, необходимой для каждого поколения. И, конечно, особое значение мы уделяем сотрудничеству со школьными библиотекарями. В том числе проводим семинары и онлайн-мероприятия с привлечением авторов, обсуждаем новинки. Можно сказать, что библиотекарь – наш посол в школе. Если учитель интересуется литературой только по своему предмету, то библиотекарь – самым широким спектром книг, которые мы выпускаем. Мы очень благодарны коллегам за их самоотверженную работу, за сотрудничество с учителями и родителями. В этот замечательный день хотелось бы пожелать им оставаться энтузиастами своего дела, помогать детям осваивать бескрайний, прекрасный мир книг. И, конечно, терпения, новых успехов в непростом и очень важном труде.