Как бороться с травлей в школе

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Проблема буллинга в подростковой среде не нова, но до недавнего времени в нашей стране к ней не относились серьезно. С каждым годом этот вопрос все больше обостряется и принимает новые формы.

Буллинг или конфликт?

В первую очередь мы должны понимать, что буллинг – это не просто конфликтная ситуация.

Конфликт сам по себе – вещь хорошая и нужная. Только в конфликтах укрепляется личность, ребенок вынужден учиться справляться со сложными ситуациями: анализировать, учитывать мнение другого человека, принимать решения, согласовывать их со своей совестью и т.д. Но в конфликте нет ничего угрожающего сломом личности, а в буллинге есть.

Как отличить? При буллинге всегда одна из сторон ощущает свое превосходство, а другая – чувствует себя беспомощной и униженной. Ни о каком равноправии позиций в случае буллинга речи не идет. У жертвы травли просто нет возможности самостоятельно уменьшить дисбаланс. Если есть возможность отстоять себя, такого явления не возникнет.

Буллинг – это целенаправленное, повторяющееся, регулярное действие с целью унижения и причинения страданий, при котором причина травли не в поведении жертвы. Нужно понимать, что для его прекращения (буллинг нельзя разрешить, только прекратить) нужно работать с агрессором: это в нем проблема, а не в жертве. И единственный вариант разрешения этой проблемы – вмешательство третьей, взрослой, стороны.

Что происходит

По статистике, на первом месте по частоте встречаемости – словесная травля (оскорбления, злые и непристойные шутки, словесные провокации, обзывания и т.д.), на втором месте – бойкот, на третьем – физическое насилие, на четвертом – распространение слухов и сплетен, на пятом – воровство. Каждый вид травли оставляет неизгладимый след в душе ребенка или подростка, который подвергается этим издевательствам.

Буллинг приводит к тому, что жертва теряет уверенность в себе. Также это негативное явление может стать причиной возникновения разной тяжести психических отклонений, психосоматических заболеваний и даже явиться причиной самоубийства.

Что получает агрессор в ситуации травли? Опять же ощущение собственной «крутости», безнаказанности. В дальнейшем это приводит к еще большему развитию деструктивных, т.е. разрушающих личность, качеств, девиантному поведению и, как следствие, постановке на учет в комиссию по делам несовершеннолетних и проблемам с полицией.

Что получают наблюдатели буллинга? Стыд и чувство вины за то, что не помогли жертве, проявили слабость.

И конечно, самая тяжелая психологическая травма наносится жертве буллинга. Даже через много лет, будучи уже взрослыми, жертвы помнят все свои болезненные переживания, связанные с травлей.

Профилактика работает

Школьный буллинг не имеет шансов зародиться в тех классах, где авторитетом выступает сам учитель. Он может эффективно пресекать проявления насилия. Необходимо проводить классные часы, основными идеями которых будут темы об уважительном и толерантном отношении к окружающим людям. Социально-психологическая служба должна проводить тренинги на сплочение классного коллектива, развитие терпимости, эмпатийного мышления по отношению к окружающим.

Рекомендуется приглашать в класс школьного психолога. Чем раньше вы начнете работу с детьми, тем больше шансов избежать этой проблемы, ведь после 12 лет моральные убеждения уже сформировались, и их будет не так просто изменить.

Кроме того, необходимо создавать общий здоровый климат в школе, выстраивать четкие, справедливые и единые для всех правила поведения, а также формировать доверие между педагогами и детьми. Важно, чтобы все понимали последствия за нарушение этих норм.

Лучшая профилактика, которую могут предложить родители, – это укрепление чувства собственного достоинства и независимости своего ребенка, а также подготовка его к принятию правильных мер в случае необходимости. Обсуждайте и практикуйте безопасные, конструктивные способы реагирования вашего ребенка на слова и действия хулигана. Вместе придумывайте основные фразы, которые ваш сын или дочь могут иметь в запасе для обидчика, например: «Твои слова неприятны», «Оставь меня в покое» или «Отстань».

Прецедент: что делать?

Если случай буллинга выявлен, крайне важно понимать, что, помимо участия родителей агрессора или жертвы, необходима работа педагогического коллектива и администрации школы в целом по устранению проблемы. Ребенок должен знать, что он может обратиться со своей проблемой к взрослому, и это очень важно! Потому что, решая, стоит ли обращаться к учителю, школьник оценивает возможные негативные последствия этого обращения. Риски виктимизации выше у тех ребят, у которых не сложились хорошие отношения с родителями и учителями.

При работе с буллером, во-первых, до агрессора нужно донести всю серьезность вреда, который он наносит своими действиями, дать понять, что чувствует объект его насмешек и издевательств. Во-вторых, агрессор должен официально принять ответственность за свои поступки, принести извинения. Но взрослые должны понимать, что ни в коем случае это не должно проходить через унижение агрессора. И конечно, нужно понять: откуда у агрессора возникает желание ощутить собственное превосходство? Возможно, это подростковое самоутверждение, и тут необходимо перенастроить реализацию его лидерских качеств и направить их в мирное русло, а может быть, у подростка серьезные проблемы дома. В любом случае без погружения в ситуацию всех участников учебного процесса проблему не разрешить.

Психолог Мария Фадеева

Источник: http://www.edu.ru/news/glavnye-novosti/kak-borotsya-s-travley-v-shkole/