Профсоюз учителей призвал отказаться от родительских чатов и перейти в форум с модератором

/Образование/

В профсоюзе работников образования «Учитель» призвали отказаться от родительских чатов в WhatsApp и признать их нелегитимными после массовой драки в Санкт-Петербурге, случившейся из-за ссоры в родительском чате.

«Наши люди не готовы к диалогу, они не умеют его вести, и до тех пор, пока люди не научатся [общаться], [родительские чаты] необходимо модерировать», – заявила сопредседатель профсоюза работников образования «Учитель» Марина Балуева.

По словам Балуевой, от таких чатов нужно отказаться, а общение родителей перенести в некий форум с модератором.

«Совсем запретить чаты нельзя, потому что родители имеют право участвовать и в воспитании своих детей, и оказывать влияние на школу», — считает Балуева.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2020/11/23/CHto_proiskhodit/15737-profsoyuz_uchiteley_prizval_otkazatsya_ot_roditelskih_chatov_i_pereyti_v_forum_s_moderatorom