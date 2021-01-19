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С какими трудностями сталкиваются школьники Кубани на ЕГЭ
Заместитель директора ФИПИ Ольга Котова рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются школьники на Едином государственном экзамене.
Во-первых, они невнимательно читают инструкции к заданиям, а обращают внимание только на ключевые слова.
Во-вторых, успешнее выполняют задания, которые им более интересны. И на это не влияет сложность самих вопросов.
В-третьих, теряются, когда видят в заданиях формулировки, которые им не встречались при подготовке.
Все эти проблемы ФИПИ планирует учитывать при изменений ЕГЭ.
Источник: https://vogazeta.ru/articles/2021/1/19/EGE/16221-s_kakimi_trudnostyami_stalkivayutsya_shkolniki_na_ege
Категория: Новости / Образование