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С какими трудностями сталкиваются школьники Кубани на ЕГЭ

Заместитель директора ФИПИ Ольга Котова рассказала о трудностях, с которыми сталкиваются школьники на Едином государственном экзамене.

Во-первых, они невнимательно читают инструкции к заданиям, а обращают внимание только на ключевые слова.

Во-вторых, успешнее выполняют задания, которые им более интересны. И на это не влияет сложность самих вопросов.

В-третьих, теряются, когда видят в заданиях формулировки, которые им не встречались при подготовке.

Все эти проблемы ФИПИ планирует учитывать при изменений ЕГЭ.

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2021/1/19/EGE/16221-s_kakimi_trudnostyami_stalkivayutsya_shkolniki_na_ege

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Категория: Новости / Образование

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