Открытый диалог главы Минобрнауки Валерия Фалькова со студенческими СМИ: главные тезисы...

/Образование/

О доверии к российским вакцинам от COVID-19:

Переболел коронавирусом, так что прививаться пока не надо. Вакцинам доверяю. Особо приятно, что одну из вакцин создали в институте имени Чумакова, подведомственном министерству.

В апреле-мае встречались, определяли, что делать, чтобы была вакцина. Помогли этому центру. Искренне рассчитываю, что в ближайшее время новая вакцина появится.

О трудоустройстве студентов:

В условиях пандемии многие студенты потеряли заработок. Было принято несколько системных решений.мНапример, когда университет выступает работодателем, и студенты получают запись в трудовую книжку. Кроме того, создана специальная программа зачисления на научно-исследовательские позиции в университеты, куда открыт доступ студентам. В итоге сейчас только 1,5% выпускников вузов стоят на учете в службе занятости.

О патриотизме:

В широком смысле патриотизм – это делать что-то полезное, требовательное отношение к себе, помощь родной школе, получение хороших знаний. Всё это должно идти от сердца. Любовь к родине - это огромный труд, работа над собой, чтобы как можно больше отдать людям.

О молодежи на митингах:

В целом в любом государстве есть проблемные вопросы. Другой вопрос - как организовано взаимодействие. То, что молодежь должна быть услышана, - вне всякого сомнения. Нужен постоянный откровенный диалог с молодежью. Нужно поддерживать студенческое самоуправление. Учеба в вузе - это первый опыт самоопределения: можно влиять на свою траекторию, на университет, но важно слышать мнение коллег. Молодежь всегда отличает категоричность суждений. Искусство спора, диалога - вот то искусство, которое ей надо освоить.

О плате за обучение в условиях дистанта:

Удаленный формат - вынужденная мера. Многие университеты обеспечили должное качество обучения, проводя те же занятия, но удаленно. Нагрузка на преподавателей увеличилась. Не чувствовать эмоций студентов, не видеть их глаз - гораздо сложнее. Кроме того, университет должен заплатить ему ту же зарплату. При этом университеты - не коммерческие компании, они не такие богатые и могут оказаться в сложной финансовой ситуации. Далеко не все университеты смогли обеспечить прежнее качество образования. Но надо принимать во внимание вопросы со связью, возможностями техники.

О плане Года науки и технологий:

План Года науки и технологий верстается. К 8 февраля (Дню науки) озвучим этот план. Пройдет серия мероприятий как в регионах, так и на федеральном уровне. Очень хотел бы попросить вас внести предложения. Мы заинтересованы, чтобы каждый мог поучаствовать в формировании плана мероприятий.

Источник: @Наивный лис