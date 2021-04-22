В Калининградской области состоялся первый онлайн-урок на отечественной платформе «Сферум»

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20 апреля 2021 года в самом западном регионе России — Калининградской области — прошел первый онлайн-урок на базе новой отечественной цифровой платформы «Сферум», разработанной компанией «Цифровое образование» (совместное предприятие «Ростелекома» и Mail.ru Group).

В мероприятии приняли участие министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва и директор Калининградского филиала «Ростелекома» Алексей Семёнов.

Сеанс видеосвязи был установлен между региональным Центром цифрового образования детей «IT-куб» и учениками среднеобразовательной школы поселка Романово Зеленоградского городского округа. Специалисты «IT-куба» провели для восьмиклассников урок по основам кибербезопасности.

«Сферум» — это часть цифровой образовательной среды, которая создается Минпросвещения и Минцифры России в соответствии с постановлением Правительства РФ. Информационно-коммуникационная платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

Источник: департамент внешних коммуникаций макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком»