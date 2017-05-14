В Балтийском военно-морском институте им. адмирала Ф.Ф.Ушакова состоялся День открытых дверей

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13 мая в Филиале ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (г.Калининград) им. адмирала Ф.Ф.Ушакова (БВМИ) состоялся финал смотра-конкурса строя и песни в нем риняли участие 73 команды из 47 школ кадетских классов общеобразовательных школ Калининградской области.

Смотр строя и песни прошел в рамках Дня открытых дверей и акции «Есть такая профессия – Родину защищать», организованной командованием и курсантами института. В мероприятии приняли участие более 700 человек.

В ходе мероприятия, которое традиционно проводится пятый год подряд, школьники ознакомились с условиями проживания будущих офицеров, учебные аудитории, музей и храм-часовню адмирала Ф.Ф.Ушакова. Учащиеся также увидели, как курсанты обучаются на различных тренажерах, ознакомились с образцами стрелкового и морского оружия, побывали в спортивном зале в качестве участников занятий по физической подготовке.

В клубе БВМИ весь день работала военно-профессиональная консультация для желающих поступать в военно-морские вузы ВМФ в 2017 году.

В церемонии награждения команд-победительниц приняли участие Министр образования Калининградской области Светлана Трусенёва, и начальник филиала контр-адмирал Вячеслав Родионов.

Источник: пресс-служба ЗВО по Балтийскому флоту