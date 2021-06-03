В России властные структуры всё пытаются найти подход к молодёжи

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Но абсорбировать большинство её вряд ли получится: молодёжь весьма критически относится ко всему, что связано с властью, предъявляя запрос на демократию. Об этом говорится в исследовании декана социологического факультета РГГУ Наталии Великой и доцента РГГУ Галины Тартыгашевой («Социально-демографический потенциал российской молодёжи: Материалы Всероссийской научно-практической конференции, Ялта, 22–24 апреля 2021 года, ИС РАН»).

Некоторые краткие данные из их работы:

- Лишь 18,5% людей до 30 лет ответили утвердительно на вопрос «Меня полностью устраивает политическая система». На вопрос «Политическую систему необходимо менять радикально» ответили 22%. Для сравнения: в возрастах 40-49 лет на эти два вопроса утвердительные ответы 38,4% и 14,6% соотв.

- У молодёжи до 30 лет самый высокий уровень доверия политическим партиям и общественным организациям – 17,2% и 30,2%. В возрасте 40-49 лет – 11,4% и 18,4%.

- Именно молодёжь считает многопартийность необходимым элементом современного демократического общества (60% против 54% в целом по общероссийской выборке), полагает, что России нужна оппозиция и политическая конкуренция (40% против 26% в группе старше 55 лет); что страна больше нуждается в переменах, чем в стабильности (40% против 21% в группе старше 55 лет).

- У молодёжи до 30 лет самый высокий уровень радикализма. Например, такой вариант протеста, как «возьму в руки оружие» - у 12,5%, «буду участвовать в забастовках» - 11,1%, «выйду на митинг, демонстрацию» - 27,4%. Для сравнения: в возрасте 40-49 лет – 7,4%, 6,8% и 17% соотв.

Источник: Телеграм-канал