Депутат Госдумы Иван Демченко: Модернизация образования должна касаться не только учебного процесса, но и материальной базы учебных учреждений...

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В городе-курорте Анапа ведется масштабное обновление школ. В период сбора предложений в Народную программу партии «Единая Россия» о модернизации школ писали многие анапчане. Это стало одним из основных наказов для депутата Госдумы Ивана Демченко.

И вот «Народная программа»начала реализовываться. Выделены средства из всех уровней бюджета: федеральный - 71%, краевой - 24%, местный - 5%. Общий объём финансирования более 185 млн. рублей.

Они направлены на капитальный ремонт МБОУ НОШ №26 имени В.Новицкого села Рассвет, МБОУ СОШ № 11имени С.М.Жолоба село Супсех, МБОУ СОШ №9 имени А.Я.Ломакина п.Виноградный.

В настоящее время начат ремонт школы №9 имени А.Я.Ломакина в п.Виноградный.