Депутат Госдумы Иван Демченко: Образовательным учреждениям должно уделяться особое внимание...

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Иван Демченко продолжает 14 апреля свою работу в Крымском районе.

В средней школе 3 города Крымска Иван Иванович и глава района Сергей Лесь встретились с педагогами и учениками начальных классов и обсудили как преобразилось учреждение.

Благодаря помощи Законодательного Собрания края и личного участия депутата Госдумы, сегодня школа соответсвует современным стандартам качества. В этом году выполнен капитальный ремонт, приобретена новая мебель.

Иван Демченко отметил важность создания комфортных условий для ребят там, где они получают знания.

Завершилась встреча общей фотографией на память с учениками начальной школы.

#командаДемченко