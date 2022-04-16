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Депутат Госдумы Иван Демченко: Образовательным учреждениям должно уделяться особое внимание...
Иван Демченко продолжает 14 апреля свою работу в Крымском районе.
В средней школе 3 города Крымска Иван Иванович и глава района Сергей Лесь встретились с педагогами и учениками начальных классов и обсудили как преобразилось учреждение.
Благодаря помощи Законодательного Собрания края и личного участия депутата Госдумы, сегодня школа соответсвует современным стандартам качества. В этом году выполнен капитальный ремонт, приобретена новая мебель.
Иван Демченко отметил важность создания комфортных условий для ребят там, где они получают знания.
Завершилась встреча общей фотографией на память с учениками начальной школы.
#командаДемченко
Категория: Новости / Образование