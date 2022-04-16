/Образование/

Депутат Госдумы Иван Демченко: Образовательным учреждениям должно уделяться особое внимание...

Иван Демченко продолжает 14 апреля свою работу в Крымском районе. 

В средней школе 3 города Крымска Иван Иванович и глава района Сергей Лесь встретились с педагогами и учениками начальных классов и обсудили как преобразилось учреждение.

Благодаря помощи Законодательного Собрания края и личного участия депутата Госдумы, сегодня школа соответсвует современным стандартам качества. В этом году выполнен капитальный ремонт, приобретена новая мебель. 

Иван Демченко отметил важность создания комфортных условий для ребят там, где они получают знания. 

Завершилась встреча общей фотографией на память с учениками начальной школы. 

#командаДемченко

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Образование

Добавить комментарий

Последние новости

Депутат Госдумы Иван Демченко: Санкции против нашего государства - не препятствие, а стимул к стремительному развитию...

Депутаты Госдумы от Краснодарского края предложили отнести здравницы к субъектам малого и среднего предпринимательства

Депутат Госдумы Иван Демченко: Образовательным учреждениям должно уделяться особое внимание...

15 апреля депутат Госдумы Иван Демченко провел свой рабочий день в городе-курорте Анапа

Депутат Госдумы Иван Демченко: Каждое обращение - сигнал для работы местных властей...