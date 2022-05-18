Институт воспитания РАО представляет собственную площадку на Всероссийском фестивале «Большой школьный пикник» Российского движения школьников, который проходит 18 и 19 мая 2022 года

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Сергей Кравцов, министр просвещения Российской Федерации поздравил всех присутствующих с открытием фестиваля:

«Сегодня во всех школах нашей страны проходят уроки «Россия — страна возможностей». Действительно, в России, как, наверное, ни в одной стране мира, есть максимальное количество возможностей у вас, у молодых.

Это и участие в Российском движении школьников, участие в проекте «Большая перемена», «Юнармия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, парки «Россия — моя история», проект «Без срока давности»… Главное — желание. И то, о чём вы говорили в прошлый раз, те проекты, которые вы предлагали, — они как раз воплотили себя во всех тех направлениях, которые реализуют эти движения. Вы — сегодня здесь — вы лучшие, вы лидеры. Идите вперёд. Не останавливайтесь на достигнутом. Воплощайте свои мечты и идеи».

Для детей и взрослых команда Института подготовила интерактивную программу, в которой представлены увлекательные игры, розыгрыши фирменных подарков, фотосессия для журнала «Семья и школа» и встречи с научными сотрудниками.

Директор Института воспитания РАО Наталья Агре отметила, что на мероприятии царит необыкновенная атмосфера, располагающая к общению, выстраиванию дружеских отношений, обмену опытом и участию детей в предложенных активностях:

«Наш Институт представил площадку, на которой мы постарались в интересной форме рассказать ребятам о наших проектах, предложили проявить свои творческие и коммуникативные способности. Очень рада, что площадка стала востребована не только среди школьников, но и их педагогов и наставников. Институт воспитания в рамках социального партнёрства сотрудничает со многими детскими и юношескими движениями по реализации социально значимых проектов. И такое партнёрство, на мой взгляд, является отличным инструментом для выстраивания единой системы воспитания, основой которой является уважение к традициям и культуре нашей страны, закладываются духовно-нравственные ценности.

Российское движение школьников является нашим постоянным партнёром, с которым у нас выстроились не только деловые, но и дружественные отношения. И это очень ценно. От души поздравляю наших друзей с проведением замечательного мероприятия и желаю многочисленному коллективу организации воплощения в будущем самых ярких творческих идей, а также реализации смелых и амбициозных проектов во благо воспитания будущих граждан нашей большой страны в духе патриотизма».

Участники и сами смогут попробовать себя в качестве экспертов на площадке Института. Программа «Сегодня я спикер или Версия 2.0» объединит юных активистов, желающих проявить себя в качестве лекторов.

Исполнительный директор Российского движения школьников Марина Мокшина считает, что шанс на внимание и интерес детей имеют только такие проекты, в которых они могут принять личное участие:

«Мы в РДШ уверены, что воспитание – это в первую очередь заинтересованное общение с детьми. Умение сначала слушать и слышать. А уже потом направить туда, где ребёнок найдет то, что отвечает его потребностям. Плоды такого общения мы и представили на фестивале. Это вся линейка проектов РДШ и те результаты, которые ребята показали в рамках этих проектов. Например, площадка «Классное пространство», которую мы построили по эскизам самих детей. Это пространство детских инициатив – образовательная зона для творческой внеурочной деятельности. В перспективе похожие помещения появятся в реальных школах нашей страны».

Дети и взрослые могут попробовать себя в роли авторов журнала «Семья и школа». Предложить свои статьи можно с помощью телеграм-бота «Красный конь на БШП». Также бот предлагает пройти чек-листы со списком интересных мероприятий на Большом школьном пикнике, создать открытку, найти себя на фото, которые обновляются каждые два часа, и виртуально пообщаться с символом Института — Красным конём!

Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО занимается научно-исследовательской деятельностью по изучению актуальных проблем воспитания и развития детей в современном обществе. Это ведущее научное учреждение, определяющее стратегические приоритеты развития воспитания в России. В числе проектов Института такие как: разработка программ воспитания и методических рекомендаций по их реализации, Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека», Всероссийские проекты «Открытые уроки» и «Открытые родительские собрания», журнал для родителей «Семья и школа» и другие. Институт реализует и поддерживает программы в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

Источник: Пресс-служба Института воспитания РАО