Торжественная церемония открытия прошла в Музее Победы в Москве.

/Великая Победа/

Краснодарский государственный институт культуры сегодня, 29 апреля, присоединился к международной акции "Диктант Победы".

Трансляция велась в мультимедийную аудиторию института культуры. Участниками диктанта в КГИК стали 70 студентов вуза, преподавателей и общественных деятелей. Институт культуры становится площадкой для акции уже в третий раз с самого ее зарождения.

Со стартом акции участников также поздравили российские космонавты с МКС. Всего к акции присоединились более 80 стран. В России диктант проходит более чем на 16 тысяч площадок.

Участникам было предложено ответить на 25 вопросов исторического теста за 45 минут.

Краснодарский край стал одним из лидеров по количеству площадок.

Победители будут определены к 24 июня.

Международную историко-патриотическую акцию "Диктант Победы" организуют "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы".

Источник: пресс-служба ректора КГИК