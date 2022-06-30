В школах введут новую программу воспитания детей

/Образование/

Накануне Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в России года педагога и наставника. Вместе с этим стало известно, что в общеобразовательных учреждениях будет принята новая программа воспитания детей.

Главной ценностью станет опора на общенациональные ценности, единство и преемственность образовательного процесса. Какие изменения придут в школы?

на переменах будет звучать патриотическая музыка;

в коридорах появится «место новостей»;

дети и их родители будут чаще участвовать во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России и мире.

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил, что документ станет опорой в воспитательном процессе поскольку основан на незыблемых ценностях, объединяет лучшие традиции и новые практики как опытных педагогов, так и новаторов всей страны.

Принять участие в опросе по вопросам воспитания можно пройдя по ссылкам:

https://vk.com/wall-138408650_610

https://vk.com/wall-205655417_182

https://ok.ru/deputat.demchenko/topic/155244663209455

https://ok.ru/demchenkoteam/topic/155244665437679

https://t.me/demchenkoteam/231