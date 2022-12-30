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Депутат Госдумы Иван Демченко: помощь муниципалитетам из краевого бюджета - на укрепление социальных объектов...

По  инициативе депутата Государственной Думы  Ивана Демченко из краевого бюджета для решения социально значимых вопросов в Славянском районе  выделена общая сумма в размере 25 миллионов рублей.

В ходе региональной недели депутат контролирует выполнение объемов работ на заявленных к финансированию объектах.

Как сообщил Иван Иванович, в Славянском районе выполнены капитальные ремонты кровель в детских садах №7, № 10, 13 города Славянска-на-Кубани, и детском саду № 27 ст.Анастасиевской.

Капитальный ремонт кровли и оконных блоков произведен в детском саду № 26 ст.Анастасиевской.

Так же введено 20 новых ясельных мест в детском саду № 40 поселка Забойского.

В течение года депутат контролировал качество и сроки выполнения ремонтов. 

- В Славянском районе подошли ответственно к выполнению наказов жителей и определили основным направлением укрепление материальной базы детских учреждений. Здоровье малышей и спокойствие родителей  важно для развития всего муниципалитета в целом, - прокомментировал Иван Иванович.

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Категория: Новости / Образование

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