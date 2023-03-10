Вступило в силу постановление Правительства РФ, согласно которому социальным учреждениям не придется платить за проведение газопровода и за подключение к сетям

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Речь идет про детсады, школы, больницы и поликлиники. Нововведение прокомментировал депутат Госдумы Иван Демченко.

Документ вносит ряд социальных новшеств.

Так, помимо подключения продлевается программа социальной газификации. Благодаря этому россияне смогут бесплатно провести газ к дому без ограничений по срокам.

Важным условием для участия остается газификация населенного пункта в целом.

Заявку можно подать на сайте Единого оператора газификации, на портале Госуслуг, а также на сайте или в офисе горгаза или в МФЦ, резюмировал Иван Демченко.

По его словам, эта мера позволит большему числу жителей получить голубое топливо. Особенно мера актуальна будет в сельской местности, где проблема с газом продолжает быть острой.