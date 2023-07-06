Анапский индустриальный выпустил акушеров. И не только!

Более 900 вчерашних студентов получили дипломы об окончании АИТ, выпускники-активисты и педагоги были отмечены благодарственными письмами депутата Госдумы Ивана Демченко.

Об этом пишет газета «Анапское Черноморье».

«Анапский индустриальный техникум – одно из лучших в крае учреждений среднего специального образования. Ваши выпускники очень нужны Анапе» – обратился к педагогам, выпускникам и их родителям председатель Совета Леонид Красноруцкий.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», помощник депутата Госдумы Ивана Демченко, учредитель АИТ Владимир Пономарёв рассказал, что техникум готовит студентов по 14 специальностям, востребованным на рынке труда.

«Сегодня был большой выпуск акушеров. Их уже ждут в больницах города и края. Практически все наши выпускники будут трудоустроены, многие уже работали, заканчивая обучение. Специалисты по монтажу, наладке и эксплуатации энергооборудования промышленных и гражданских зданий тоже нарасхват. Главное, что они останутся патриотами и настоящими гражданами нашей великой Родины» – отметил он.