В местном отделении  партии «Единая Россия»  города Анапы поздравили помощников Ивана Демченко с получением удостоверений

/Общество/

Помощник депутата Госдумы в г-к Анапа Светлана Хижняк вручила удостоверения своим коллегам по общественной работе.

Пономарев Владимир Владимирович - учредитель ЧПОУ "Анапский индустриальный техникум", исполнительный секретарь Анапского отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" приглашён в команду депутата Госдумы за свою активную жизненную позицию.

Асташев Александр Геннадьевич - заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин ЧПОУ "Анапский индустриальный техникум" к тому же является руководителем Анапского местного отделения "Молодая Гвардия Единой России" и находится на передовой молодежной политики.

Для Натальи Александровны Масловой - председателя Совета общественности Супсехского сельского округа работа в качестве помощника парламентария важна, потому что она всегда рядом со своими земляками.

После вручения удостверений проведен прием граждан по различным вопросам. По части обращений помощниками даны разъяснения, остальные взяты в работу.

Общественная приемная депутата расположена по адресу: г. Анапа, Крымская, 125. График работы: понедельник, вторник с 10 до 12 часов.

#командаДемченко

#ГосДума

#депутатДемченко

#ЕдинаяРоссия

#ИванДемченко

#DemchenkoTeam

#государственнаядума