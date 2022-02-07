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В местном отделении  партии «Единая Россия»  города Анапы поздравили помощников Ивана Демченко с получением удостоверений

Помощник депутата Госдумы в г-к Анапа Светлана Хижняк вручила удостоверения своим коллегам по общественной работе.

Пономарев Владимир Владимирович - учредитель ЧПОУ "Анапский индустриальный техникум", исполнительный секретарь Анапского отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" приглашён в команду депутата Госдумы за свою активную жизненную позицию.
Асташев Александр Геннадьевич - заведующий кафедрой общеобразовательных дисциплин ЧПОУ "Анапский индустриальный техникум" к тому же является руководителем Анапского местного отделения "Молодая Гвардия Единой России" и находится на передовой молодежной политики.
Для  Натальи Александровны Масловой - председателя Совета общественности Супсехского сельского округа работа в качестве помощника парламентария важна, потому что она всегда рядом со своими земляками.
После  вручения удостверений проведен прием граждан по различным вопросам. По части обращений помощниками даны разъяснения, остальные взяты в работу.
Общественная приемная депутата расположена по адресу: г. Анапа, Крымская, 125. График работы: понедельник,  вторник с 10 до 12 часов.
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Категория: Новости / Общество

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