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Летние месяцы - важный период ведения работ на объектах сферы образования

В школах Анапы ведутся ремонтные работы. В  селе Супсех завершается капитальный ремонт здания школы. Средства выделены в рамках нацпроекта «Образование».
Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность освоения средств по целевому назначению и в полном объеме.
В настоящее время в здании ведутся отделочные работы. Директор школы Павел Сивков рассказал, что на объекте ежедневно трудится более 50 строителей. К середине августа подрядчики обещали завершить капремонт, а затем сюда зайдет клининговая компания, которая подготовит помещения к приему учеников.
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Категория: Новости / Образование

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