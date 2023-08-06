Летние месяцы - важный период ведения работ на объектах сферы образования

/Образование/

В школах Анапы ведутся ремонтные работы. В селе Супсех завершается капитальный ремонт здания школы. Средства выделены в рамках нацпроекта «Образование».

Депутат Госдумы Иван Демченко отметил важность освоения средств по целевому назначению и в полном объеме.

В настоящее время в здании ведутся отделочные работы. Директор школы Павел Сивков рассказал, что на объекте ежедневно трудится более 50 строителей. К середине августа подрядчики обещали завершить капремонт, а затем сюда зайдет клининговая компания, которая подготовит помещения к приему учеников.