Депутат Демченко: о скором завершении строительства блока начальной школы в Абинске

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В марте должны завершиться работы и получено разрешение на ввод в эксплуатацию блока начальной школы на улице Тищенко в Абинске. Строительство ведётся в рамках национального проекта "Образование", инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Об этом в соцсетях сообщил депутат Государственной Думы от Краснодарского края Иван Демченко.

Сейчас идет отделка внутри здания, пусконаладочные работы в инженерных системах, благоустройство прилегающей территории. На месте в две смены работают 120 строителей и отделочников, пять единиц техники.

"Это далеко не первый объект, реализованный в последние годы в Краснодарском крае в рамках национальных проектов. Каждый из них – современные больницы, школы и детские сады, фельдшерско-акушерские пункты и офисы врачей общей практики, отремонтированные дороги и благоустроенные общественные пространства повышают качество жизни абинчан. И за каждым стоит большая системная работа властей всех уровней", - подчеркнул депутат Иван Демченко.