Депутат Госдумы Иван Демченко: закончился ремонте ФАПа в Крымском районе

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После обращения жителей хутора Евсеевский Южного сельского поселения Крымского района капитально отремонтирован местный фельдшерско-акушерский пункт. Этот вопрос был поднят на часе контроля депутата Госдумы Ивана Демченко в ходе региональной недели.

В настоящий момент идет подготовка к открытию обновленного ФАПа. Здесь заменены крыша, окна и двери, инженерные сети и электропроводка, напольное покрытие, выполнена качественная отделка.

"Фельдшерско-акушерский пункт в хуторе Евсеевский – наглядная иллюстрация того, что медицинская помощь даже в небольших населенных пунктах может быть качественной, современной и комфортной. В таких условиях будет приятно находиться и медикам, и пациентам", - подчеркнул депутат Государственной Думы Иван Демченко.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что за шесть лет в регионе построено 160 медицинских учреждений – 91 офис врача общей практики и 78 фельдшерско-акушерских пунктов. В основном они расположены в малых населенных пунктах. В 2024 году власти оборудуют еще 11 фельдшерско-акушерских пунктов и 11 офисов врачей общей практики. Модернизация системы здравоохранения в Краснодарском крае проводится в рамках инициированного Президентом России Владимиром Путиным национального проекта "Здравоохранение".