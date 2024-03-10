Школы и детские сады Славянского района отремонтируют по инициативе депутата Госдумы Ивана Демченко

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25 млн рублей на капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений Славянского района выделены из краевого бюджета по инициативе депутата Государственной Думы Ивана Демченко. Муниципалитет входит в избирательный округ парламентария, старающегося оперативно реагировать на запросы и обращения жителей.

Как отметил в своем Телеграм-канале депутат Демченко, заявки по ремонту образовательных учреждений поступили ему в ходе личных приемов граждан и обращений на его имя.

В течение года проведут капитальный ремонт и благоустройство дворовых территорий школы № 5 в Славянске-на-Кубани, № 29 в станице Петровской, № 38 в зуторе Беликов, детских садов № 2 Славянска-на-Кубани и № 27 в станице Анастасиевкой.

На выделенные из краевого бюджета средства капитально отремонтируют систему отопления в школе № 10 поселка Голубая Нива, теневой навес в детских садах № 41 хутора Кожевского и № 40 поселка Забойского. В школе №22 хутора Прикубанского проведут капитальный ремонт пола в фойе и восстановление основного здания, в детском саду № 50 станицы Анастасиевской будет выполнен ремонт санитарного узла в младшей группе, в детском саду № 51 - капитальный ремонт кровли.

В течение года депутат Госдумы и глава Славянского района Роман Синяговский лично будут контролировать качество и сроки выполнения работ.

"Создание условий для комфортного и безопасного детства – одна из приоритетных задач государства. Не случайно в послании к Федеральному Собранию наш Президент Владимир Владимирович Путин столько внимания уделил мерам социальной поддержки семей с детьми. Принципиально важно, чтобы все дети нашей огромной страны от мегаполисов до небольших хуторов и поселков могли учиться в современных образовательных учреждениях, а их досуг был разносторонним и полезным. Работа в данном направлении обязательно будет продолжена", - отметил, комментируя эту новость, депутат Государственной Думы Иван Демченко.