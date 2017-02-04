Железнодорожники провели урок безопасности для краснодарских школьников

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Урок безопасности для учащихся школы №30, организованный представителями Краснодарской дистанции пути и линейного управления МВД России на транспорте, состоялся в районе пешеходного перехода 1622 км, расположенного в районе Северного моста.

Это место выбрано для проведения акции неслучайно. Данный район оборудован совмещенным автомобильным и пешеходным путепроводом. Однако даже такие современные объекты, призванные обеспечивать безопасность, не всегда останавливают жителей города от соблазна перехода пути в неустановленных местах.

Учащимся напомнили о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры. Особое внимание уделили опасности при переходе пути в наушниках или во время разговора по телефону.

Ребятам напомнили, что личная невнимательность , беспечное поведение вблизи железнодорожного полотна, хождение по путям, переход в неустановленных местах перед близко идущим поездом, вмешательство в деятельность железнодорожного транспорта составляют прямую угрозу жизни и здоровью нарушителя и могут стать причиной травмирования и даже смерти.

Северо-Кавказска я железная дорога обращается ко всем гражданам: позаботьтесь о своей жизни и жизни близких вам людей! Не нарушайте установленных правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры! Не подвергайте опасности своими необдуманными поступками жизни пассажиров!

Источник: служба корпоративных коммуникаций Северо-Кавказской железной дороги