Общественная палата организует научно-исследовательский и творческий конкурс «Россия. Место памяти. XX век»: взгляд сквозь столетие

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16 февраля Комиссия Общественной палаты России по культуре при поддержке Комиссии по развитию малого и среднего бизнеса объявила о начале организации конкурса научных и творческих работ, который пройдет на базе Российского военно-исторического общества.

«В XX веке наша страна прошла через уникальный, сложный и во многом неоднозначный опыт, который нам предстоит переосмыслить в ходе этого конкурса. Он продолжает разговор о национальной идее, которой, как отметил Президент Владимир Путин, в России является патриотизм. С помощью него мы хотим, чтобы каждая семья получила возможность написать свою страницу в истории, оценив ее со своей точки зрения, - заявила член Комиссии по культуре Лидия Будченко. - Мы должны гордиться делами, которые совершали наши предки, и передавать это своим потомкам, ведь именно это и объединяет поколения. Участники конкурса смогут передать будущим поколениям свои эссе, научно-исследовательские работы, фото и видео – любые материалы, которые непосредственным образом связаны с конкретным объектом исторического наследия».

Как отметил член ОП РФ Владимир Слепак, который принял участие в заседании по случаю организации конкурса, неправильно ставить ограничения по возрасту, потому что в нем должны иметь возможность принять участие представители всех поколений. Так, оргкомитетом было решено принимать материалы от всех граждан России, достигших 14-летнего возраста (как индивидуально, так и в составе профессионального, ученического и любого другого коллектива).

Он также предложил пригласить к участию в проведении конкурса Союз писателей, Союз журналистов и другие творческие объединения страны.

Председатель Комиссии ОП РФ по поддержке малого и среднего бизнеса Валентин Агарков сообщил, что на данный момент Студенческий союз МГУ уже поддержал идею. «Мы планируем вовлечь и Союз ректоров России, поскольку конкурс также рассчитан и на студентов, аспирантов, преподавателей вузов», - сказал он.

Помимо этого Валентин Агарков активно привлекает к процессу бизнес-сообщество, которое будет обеспечивать финансовую часть вопроса, – так, уже есть договоренность о том, что лучшие работы будут опубликованы в виде красиво оформленного издания с одноименным названием.

«Основы государственной политики говорят нам о том, что культура – это не отдельная отрасль, это то, что пронизывает всю жизнь человека от его рождения и до самой смерти, поэтому мы хотим привлечь к конкурсу максимально широкие круги общественности, включая мелких, средних и крупных предпринимателей», - пояснил член ОП РФ.

В проекте положения конкурса говорится, что его целью является стимулирование исследовательской деятельности и вовлечение различных поколений граждан нашей страны в изучение памятных страниц истории России, введение в научный оборот неопубликованных ранее материалов музеев, архивов, в том числе семейных и иллюстративных материалов, содействие деятельности гражданского общества по сохранению и уходу за мемориалами и иными «местами памяти», так или иначе связанными с увековечением памяти о героях и участниках войн и военных конфликтов.

Предполагаемые номинации Конкурса:

- «Место памяти. История» – фото и текстовое описание объекта, его история, эссе, историческое событие, связанное с памятником.

- «Событие памяти. История» – фото и текстовое описание-отчет о памятном мероприятии и т.д.

- «Место памяти. Видеоролик» - видео с описанием объекта, его истории, эссе, историческое событие, связанное с памятником.

- «Событие памяти. Видеоролик» - видео с отчетом о памятном мероприятии и т.д.

Член Комиссии ОП РФ по культуре Татьяна Пастухова отметила, что «идея состоит в том, чтобы через этот конкурс увидеть отношение нашего народа к собственной истории. Это своеобразный взгляд сквозь столетие, который поможет приблизить нас к идее примирения, к пониманию того, что, чтобы ни происходило, каких бы идей мы ни придерживались, мы живем в одной стране и мы единый народ, единая нация и должны существовать в мире и согласии».

Источник: Пресс-служба Общественной палаты РФ