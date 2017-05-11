Лучшие юнармейцы Новороссийска приняли участие в параде

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В параде Победы в честь 72-й годовщины победы в Великой Отечественной войне по главной улице наряду с воинами Новороссийского гарнизона гордо прошли 50 лучших участников Всероссийского движения «ЮНАРМИЯ» города-героя Новороссийск.

Ребята на протяжении 1,5 месяцев на тренировках упорно готовились к такому важному событию – Параду Победы.

Сводный отряд юнармейцев был создан в июле 2016 года, в отряд входят учащиеся школ города. Уже сегодня отряды «ЮНАРМИИ» созданы в гимназии № 20, школе № 10, № 12, № 23 и гимназии № 1. В марте 2017 года в городе-герое Новороссийске на площади Героев прошло первое торжественное посвящение учащихся в ряды «ЮНАРМИИ», в котором приняли участие ребята из других муниципалитетов края: Туапсе, Славянск-на-Кубани, Темрюк, Краснодар.

Юнармейское движение было инициировано президентом России Владимиром Путиным и организовано под руководством министра обороны РФ Сергеем Шойгу в 2015 году для возрождения лучших традиций молодёжных движений и воспитания у подрастающего поколения духа патриотизма, готового при необходимости защитить Родину. Под знамёнами Юнармии уже стоят более 95 тысяч школьников по всей стране. На сегодняшний день штабы юнармейцев сформированы во всех 85 субъектах страны.

Как показывает вся история России, именно патриотически настроенные молодые люди защитили свою землю от врага, отстроили разрушенные города и сёла, создали новые передовые производства и полетели в космос.

Наша талантливая молодёжь, преданная своей Родине, всегда была её главным богатством. Она не меняла свои способности на призрачные западные идеалы, а день изо дня стремилась внести свой вклад в общую копилку достижений государства.

Ребята старались учиться на совесть, тренировались, чтобы быть сильными телом и духом, стремились к открытиям, инновациям и рекордам. Всё это присуще и нынешнему поколению. А взрослые должны помочь молодёжи направить свои усилия в нужном направлении. На это и нацелено юнармейское движение, которое призвано возродить старые добрые традиции детских и молодежных организаций. Это позволит молодому поколению вырасти доброжелательными, отзывчивыми, бережно относящимися к истории и традициям России, готовыми строить светлое будущее для себя и своей страны.

Основные формы деятельности юнармейского движения - военно-патриотические игры, военно-патриотические клубы и профильные специализированные формирования юнармейцев, спартакиады по военно-прикладным видам спорта, вахты памяти и походы по местам боевой славы, а также посты у Вечного огня, обелисков и мемориалов.

Источник: Управление образования Новороссийск