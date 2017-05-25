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24 мая 2017 года в Париже в штаб-квартире Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) состоялась презентация международного исследования уровня финансовой грамотности 15-летних школьников 18 ведущих стран и экономик мира. В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ОЭСР Анхель Гуррия и Королева Нидерландов Максима, Посол ООН по вопросам финансовой доступности и патрон Глобального партнерства по повышению финансовой доступности Группы двадцати. Исследование проводилось в рамках Международной программы ОЭСР по оценке образовательных достижений учащихся (PISA).

Согласно проведенному исследованию, российские школьники заняли 4 место по финансовой грамотности. За предшествующие годы Россия значительно улучшила показатели, поднявшись с 10 места, на котором она оказалась в 2012 году. Минфин России подробно представит результаты исследования 6 июня 2017 года в пресс-центре ТАСС.

Как отмечают авторы исследования, результаты оценки отражают уровень финансовых знаний и навыков среди 15-летних учеников, необходимых для принятия успешных решений при использовании банковских карт, совершении покупок и оплате услуг.

В тройку стран-лидеров вошли Китай, Бельгия, Канада. Россия опередила такие страны, как Нидерланды, Австралия, США.

Исследование в России проводилось в рамках Проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации», который Минфин России реализует с 2011 года совместно с Всемирным банком.

Целью Проекта является повышение финансовой грамотности российских граждан, содействие формированию у населения разумного финансового поведения, обоснованных решений, ответственного отношения к личным финансам.

Источник: Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации