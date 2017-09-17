В «Диалоге на равных» студенты РЭУ и Максим Поташев обсудили бизнес - образование, традиции предпринимательства и «моду» на интеллект

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"В первом экономическом университете мы рады открыть первую встречу проекта „Диалог на равных“. Я советую вам – его первым участникам – обязательно реализовать свои амбиции: не только задать вопросы по построению карьеры успешному и известному человеку, но и предложить к обсуждению свое видение задач, стоящих перед современной Россией», – таким пожеланием открыл мероприятие проректор РЭУ имени Г.В. Плеханова по социально-воспитательной работе Владимир Жидких.

Миссией проекта Федерального агентства по делам молодежи «Диалог на равных» является создание площадки для открытой дискуссии между студенческим сообществом и известными деятелями России. «Мы неслучайно даем старт проекту в стенах экономического университета – РЭУ имени Г.В. Плеханова. Сейчас развивать экономику нашей страны совсем непросто, а вскоре она окажется именно в ваших надежных руках», – заметил руководитель Росмолодежи Александр Бугаев. В рамках «Диалогов на равных» будут обсуждаться возможности самореализации молодежи и перспективы развития страны в самых разных областях, таких как региональная, экономическая и кадровая политика, культура, наука и т.д.

Первым спикером проекта стал Максим Поташев, магистр игры «Что? Где? Когда?», президент общероссийской общественной организации «Федерация спортивного бриджа России». Открывая встречу, признанный эксперт в организации бизнес-процессов и автор тренингов по технологиям принятия решений обратился к участникам: «Студенческие годы – очень важное время в жизни. Это время, когда закладываются основы личности, когда обретаешь друзей на всю жизнь, когда находишь те увлечения, что окажут значительное влияние на дальнейшую судьбу. По крайней мере, у меня было именно так. То, что сформировалось во мне в студенческие годы, остается со мной до сих пор».

Тема первого «Диалога» была обозначена следующим образом: «Интеллект как молодежный тренд. Почему модно быть умным». Однако обсуждение вышло далеко за ее пределы: студенты не только задавали вопросы, но и активно высказывались по поводу того, что должно давать высшее образование, что ценит бизнес в выпускниках, сравнивали образовательные традиции России, США и Европы и т.д. Максим Поташев отметил, что «образование, особенно в РЭУ Плеханова, становится все ближе к реалиям современной жизни в целом и экономики в частности, тем не менее ни один выпускник не будет востребован, если он не стремится получить опыт».

Наибольшие споры вызвала тема предпринимательского менталитета и традиций в России. В частности, спикер обратил внимание студентов на то, что «несмотря на некоторые стереотипы, российский бизнес опережает западный и по уровню лидеров, и по креативности и гибкости. При этом основной проблемой у нас является разрыв между уровнем лидеров и исполнителей». Резюмируя итоги встречи, Максим Поташев подчеркнул: «Важно то, что сейчас в моде самые разные формы развития интеллекта: бизнес-игры, мастер-классы, тренинги, – постоянно появляются новые форматы. И это верный подход, так как, несмотря на ажиотаж вокруг темы искусственного интеллекта, он точно никогда не заменит нас с вами в способности мыслить».

Спикерами следующих встреч станут директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, предприниматель Ильдар Неверов, директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, экс-руководитель Департамента культуры города Москвы Сергей Капков, советник президента Герман Клименко, начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Генеральной прокуратуры Александр Куренной, врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов и т.д.

Благодаря этому проекту российские студенты смогут на равных обсудить с этими и другими известными общественными деятелями вызовы времени, вопросы глобализации, культуры, lifestyle, благотворительности, третьего сектора, нового образования, publicity и СМИ, интернета, digital и технологий.

Уже на первом этапе проект охватит 35 регионов России, и к нему присоединятся как минимум 50 000 российских студентов. В текущем году в качестве площадок предполагается задействовать более 200 вузов, а в целом до конца мая 2018 года охватить свыше 400 высших учебных заведений России.

Примечательно, что организаторы планируют вовлечь в «Диалог на равных» не только подведомственные Минобрнауки вузы, но и учебные заведения, находящиеся в иной подведомственности, а также разнообразные популярные среди молодежи пространства, например, городские лофты. Особое внимание при реализации проекта будет уделено городам-миллионникам и студенческим столицам.



Цель «Диалога на равных» – наглядно, на примере успешных и известных людей, показать будущим и молодым специалистам, что современная Россия – это страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе.



В Федеральном агентстве по делам молодежи уверены, что подобные дискуссионные площадки будут весьма востребованными, так как существует огромный запрос от молодых людей из регионов на живое общение с успешными людьми: политиками федерального уровня, именитыми журналистами, заслуженными спортсменами и экономистами. О популярности данного формата говорит уже то, что во время отбора на участие в форумной кампании Росмолодежи конкуренция зачастую составляет до пяти человек на одно место. Активные молодые люди, которым не удалось попасть на форумы и которые хотят реализовать себя в общественно-политической, экономической и социальной жизни, и станут участниками дискуссионных клубов.