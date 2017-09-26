Делегаты «Нового поколения» перенимают российский опыт воспитания и обучения детей

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Молодые специалисты из разных стран поделились опытом во Всероссийском детском центре «Орленок» на конференции «Общественно-государственное партнерство в развитии гражданского образования и воспитания детей и молодежи». Мероприятие проходило в Краснодарском крае с 19 по 24 сентября.

Делегаты программы «Новое поколение» из Восточной и Западной Европы, стран СНГ и Ливана, занятые в сферах образования, медиа, связей с общественностью, стали участниками международного детско-молодежного проекта «Мы хотим жить в мире». Детский центр «Орленок», принимавший мероприятие, представил гостям свои международные программы в области инклюзивного образования, а также детской дипломатии.

Делегатам программы «Новое поколение» представили устройство Всероссийского детского центра «Орленок», организовали экскурсию по детскому лагерю «Олимпийская деревня», концертному залу «Амфитеатр» и музею спорта. Завершила знакомство с «Орленком» водная прогулка в акватории центра.

Особое внимание участники программы уделили проблеме мира в современном обществе. Иностранные гости пообщались с детьми на открытых уроках, которые посвятили Международному дню Мира. Они обсудили особенности межкультурного взаимодействия, национальные традиции и различия стран. Делегаты «Нового поколения» поучаствовали в акции «Журавлик мира», прошедшей на набережной. Десятки бумажных журавликов запустили в воду.

Как отмечают иностранные гости – участники программы «Новое поколение», посещение России позволило им лучше понять культурную и общественную жизнь страны, а погружение в языковую среду и общение с детьми стало важным и интересным опытом

Источник: Россотрудничество