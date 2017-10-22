В первом экономическом университете поговорили о лидерах будущего. Ник Вуйчич: «Всегда стремитесь к большему!»

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В РЭУ имени Г.В.Плеханова министр образования РФ Ольга Васильева и ректор РЭУ имени Г.В.Плеханова Виктор Гришин открыли лекцию мотивационного спикера Ника Вуйчича.

В своей приветственной речи Ольга Васильева поделилась впечатлением от выступления именитого спикера на фестивале молодежи в Сочи: «Речь Ника имела ошеломительный успех у слушателей и оказалась по-настоящему важной для молодых людей». Министр подчеркнула, что деятельность и идеалы, которым он следует всю жизнь, и которые впервые озвучит в стенах первого экономического университета России, окажутся не просто востребованными, но и привлекут к открытой дискуссии со спикером.

Ректор РЭУ имени Г.В.Плеханова Виктор Гришин выразил уверенность в том, что лекция научит ребят не сдаваться, по максимуму развивать данные им способности и принимать себя и окружающих такими, какие они есть.

В свою очередь Ник Вуйчич поблагодарил Министра образования РФ и ректора РЭУ Плеханова за их внимание к мероприятиям, затрагивающим ценностные аспекты жизни молодого поколения в России.

«Я очень рад возможности говорить с поколением новых лидеров здесь, в Университете с такими сильными и интересными традициями. Новое поколение такой великой страны должно мечтать о великом, и я хочу привнести ценности, которые помогут слушателям быть мотивированными и принимать правильные решения», отметил Ник.

Лекция известного спикера была посвящена роли потенциала молодого поколения, их ресурсам и возможностям для самореализации и изменения мира. Большую часть выступления Вуйчич посвятил теме индивидуальности каждого и способности находить свой уникальный путь в век огромного влияния общественного мнения посредством медиа на человека. Речь Ника была обращена к каждому и, судя, по искренности вопросов и количеству оваций, которые прерывали его выступление, действительно нашла отклик у всех 1500 слушателей конгресс-центра РЭУ имени Г.В.Плеханова, и десятки тысяч зрителей онлайн-трансляции, происходившей в аккаунтах социальных сетей.

Встреча была запланирована в формате «вопрос-ответ», однако искренность в общении оратора с аудиторией выразилась в слезах радости, откровениях, многочисленных овациях, объятиях и фотографиях на память. Участники встречи делились самыми сокровенными размышлениями. В частности у Ника спрашивали о том, как не отчаятся и продолжать помогать, если не чувствуешь отдачи и потребности в своем деле. Представительница студенческого самоуправления попросила совета, как привлечь еще больше молодых людей к благотворительным акциям РЭУ Г.В.Плеханова.

В завершении встречи Ник Вуйчич признался, что сложившейся контакт с аудиторией он уже не может прервать и в самое ближайшее время откроет специальную страницу для России в социальных сетях, подписчики которой вместе с ним будут мечтать о великом.