Рособрнадзор 20 ноября проводит апробацию технологии проведения устного собеседования по русскому языку в 9 классах

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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 20 ноября проводит апробацию технологических решений, разработанных для проведения устного собеседования по русскому языку в 9 классах.

Устное собеседование по русскому языку вводится в рамках реализации Концепции преподавания русского языка и литературы для проверки навыков устной речи у школьников. Планируется, что прохождение итогового собеседования со следующего учебного года станет для выпускников девятых классов допуском к государственной итоговой аттестации.

«Введение устного собеседования – это следующий закономерный шаг в эволюции системы итоговой аттестации школьников. Чтобы учесть все нюансы, его введению в штатный режим должны предшествовать апробации модели и технологий проведения собеседования, широкое обсуждение их результатов профессиональным педагогическим сообществом и общественностью», - отметил заместитель министра образования и науки РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Модель проведения итогового собеседования была разработана специалистами Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и прошла апробацию в 19 регионах России в конце сентября - начале октября 2017 года.

В апробации технологии проведения собеседования принимают участие более 24 тысяч школьников из 461 школы 40 регионов России.

Участникам апробации предстоит пройти устное собеседование, которое длится 15 минут, в своих школах. Учебный процесс в этот день в школах, участвующих в апробации, прерываться не будет.

Оценивание устных ответов проводят учителя русского языка и литературы той же школы, результаты станут известны участникам в течение суток, а в федеральной информационной системе будут собраны в течение недели. Данные результаты не будут влиять на допуск учащихся к ГИА-9 в текущем году.

14-16 февраля 2018 года Рособрнадзором запланировано проведение массовой апробации итогового собеседования, участие в которой примут все школы России.

Источник: Рособрнадзор