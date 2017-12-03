Полицейские и общественники Староминского района провели для школьников «Урок мужества»

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Совместно с ветеранской организацией и Общественным советом при Отделе МВД России по Староминскому району, полицейские посетили одну из местных школ, где в рамках «классного часа» провели со школьниками беседу, направленную на популяризацию службы в органах внутренних дел и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Ветераны рассказали об истории органов внутренних дел, о том, какие задачи выполняли первые сотрудники полиции. Полицейские, в свою очередь, объяснили детям, какими качествами должен обладать современный сотрудник полиции, а также о том, какие меры принимаются сегодня сотрудниками органов внутренних дел для того, чтобы обеспечить охрану общественного порядка, покой и мирную жизнь своих сограждан. Школьники прочитали для гостей стихи и вручили полицейским и общественникам подарки на память о встрече.