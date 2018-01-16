Внимание школьников и учителей!

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Электронная школа Знаника проводит Всероссийский мониторинг по английскому языку для 4 и 9 классов Checkpoint.

Генеральный партнер мониторинга — корпорация«Российский учебник». Проверка знаний пройдёт с 19 февраля по 5 марта 2018 года. Подать заявку на участие можно уже сейчас. Задания мероприятия помогут учащимся 4 и 9 классов проверить свои достижения по предмету, а учителям и администрации образовательных организаций покажут, насколько успешно ученики усваивают программу. Результаты независимого мониторинга позволят педагогам эффективно скорректировать содержание учебного процесса для каждого ученика или класса в целом. Бесплатно принять участие могут школа, учитель с классом, школьник с родителем. Задания — тестовые с выбором ответа. Мероприятие очное: учитель собирает учеников в классе и выдаёт им задания для решения, распечатанными или на компьютерах, отводя на работу 45 минут. С 2014 года Знаника системно развивает направление региональных и всероссийских мониторингов, инструментов подготовки к ним и их проведения. Всероссийская неделя мониторинга по математике и русскому языку для школьников со 2 по 9 класс в первом полугодии 2017-2018 учебного года собрала более полумиллиона работ. Предыдущие мониторинги показали, насколько важно и эффективно проводить диагностику знаний школьников. Поэтому Электронная школа Знаника решила разработать мониторинг по английскому языку.

Об Электронной школе Знаника

Электронная школа Знаника— платформа дистанционного образования школьников, работающая во всех регионах Российской Федерации. Школа организует контрольно-диагностические мероприятия, дистанционные конкурсы и олимпиады, кружки и факультативы по школьным предметам. Отличительные особенности системы — эффективная проверка рукописных работ, генерация персональных заданий по итогам проведённой диагностики, полноценное информирование и вовлечение педагогов и школьников в мероприятия. На сегодняшний день в системе зарегистрировано более 155 тысяч педагогов и более 1,6 миллиона школьников.