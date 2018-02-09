Дети в гостях у спасателей России

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9 февраля сотрудники Южного регионального поисково-спасательного отряда совместно с Управлением гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи провели урок безопасности с учениками школы № 24 и гимназии № 76.

В начале встречи сотрудники ЮРПСО МЧС России рассказали детям об истории отряда, после чего продемонстрировали фильм о работе сочинских спасателей. Также со школьниками побеседовал начальник Управления гражданской обороны и защиты населения г. Сочи Александр Агафонов. Он напомнил юным сочинцам о правилах безопасного поведения, рассказал о современной технике и специализированном оборудовании ЮРПСО МЧС России, при помощи которого ведутся работы по поиску и спасению людей.

Также спасатели ЮРПСО продемонстрировали детям аварийно-спасательное оборудование в работе. Сотрудники МЧС показали, как при помощи гидравлического инструмента за считанные секунды перекусываются металлические конструкции, а при помощи расширителя от земли с легкостью отрывается автомобиль.

Заинтересовало школьников и такое аварийно-спасательное оборудование, как переносной штатив-тренога с лебедкой. На спасательных работах он в основном используется для эвакуации людей из колодцев, люков, шахт, а также со склонов гор. Самого смелого из ребят «уложили» в носилки и при помощи треноги подняли и опустили на лебедке.

Также дети с интересом наблюдали за работой кинологических расчетов Южного регионального отряда. Кинологи продемонстрировали навыки ловкости и послушания своих питомцев – лабрадоров-спасателей, которые ищут потерявшихся в лесу и попавших под лавину людей.

«Больше всего мне понравилась лабрадор Алиса. Она веселая, постоянно ко всем подбегала, - делится впечатлениями ученица 5 «В» класса гимназии № 76 Дарья Шкарбан. – Собака показала нам, как работает на тренажерах, как выполняет команды хозяина. Всё это нужно для того, чтобы она при поиске человека в горах могла найти пропавшего».

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России