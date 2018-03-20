В Геленджике прошел конкурс «Вальсе» среди выпускников

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К конкурсу одиннадцатиклассники готовились с самого начала учебного года. В течение нескольких месяцев они вместе с педагогами-хореографами разучивают танцы, которые входят в программу Губернаторского бала.

С каждым годом танцы совершенствуются, а уровень подготовки выпускников повышается. Показать, как на сегодняшний день выпускники школ готовы к одному из самых волнительных событий в их жизни, выпускному балу, юноши и девушки смогли на прошедшем конкурсе.

В ходе конкурсного мероприятия каждая команда приглашалась на паркет по 4 раза для исполнения «Кубанской польки», «Танго» , «Хастла» и «Вальса».

Компетентное жюри оценивало грацию и красоту участников конкурса, умение взаимодействовать с партнером и слышать музыку.

По результатам конкурса первое место разделили школа № 5 им. лейтенанта Мурадяна и школа №6 им. Е. Бершанской, второе место – команды школы № 12 им. Маршала Жукова и школы №1 им. Адмирала Холостякова, а третье место досталось командам школы № 4 им. А.В. Суворова и школы № 2 им. Адмирала Ушакова.

Возможно, кто-то из выпускников, входящих в состав этих команд, получит заветное приглашение на Губернаторский бал. Этой чести будут удостоены юноши и девушки, не только хорошо усвоившие танцы, но и проявившие себя за годы обучения: медалисты, победители спортивных соревнований, научных конференций в стране и за рубежом, лауреаты творческих конкурсов и фестивалей, юные изобретатели, волонтеры.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик