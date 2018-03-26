26 марта 2018 года участники ЕГЭ напишут экзамен по истории и химии

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26 марта 2018 года участники ЕГЭ будут сдавать экзамен по истории и химии. В нем примут участие 248 человек. Из них 148 человек напишут ЕГЭ по истории, 100 – по химии.

Продолжительность ЕГЭ по химии – 3 ч. 55 мин, по химии – 3,5 ч.

26 марта будут задействованы 2 ППЭ г. Краснодара на базе краевого института развития образования и 43 школы.

Свои результаты участники ЕГЭ смогут узнать не позднее 9 апреля 2018 года.

28 марта 2018 года состоится ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение»).

Источник: Минобр Краснодарского края