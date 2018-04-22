Учебный корабль «Перекоп» покинул порт Коломбо и взял курс на Джакарту

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Учебный корабль Балтийского флота завершил программу неофициального визита в Республику Шри-Ланка.

УК «Перекоп», выполняющий задачи дальнего учебного океанского похода, завершил неофициальный визит в ланкийский порт Коломбо. За время стоянки экипаж пополнил запасы воды, топлива и продовольствия и совершил технический осмотр корабля. В настоящее время учебный корабль вышел в море для совершения перехода в порт Джакарта (Республика Индонезия).

В ходе пребывания корабля в иностранном порту УК «Перекоп» посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Шри-Ланке, состоялись протокольные визиты командования корабля к командующему Западным военно-морским районом ВМС Шри-Ланки, а также начальнику штаба обороны ВМС Шри-Ланки.

В ходе неофициального визита экипаж корабля посетил с пешими и автобусными экскурсиями достопримечательности и исторические места Коломбо, состоялись матчи по футболу между российскими и ланкийскими военными моряками.

В новый учебный поход корабль вышел 1 марта с.г. Дальний морской поход учебного корабля проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России. Будущие военно-морские офицеры на «Перекопе» выполняют учебную программу, в частности, по связи и кораблевождению. В общей сложности в морском походе принимает участие более 500 курсантов.

В ходе штурманского похода учебный корабль «Перекоп» побывает в четырех океанах, впервые за свою историю пройдет по Северному морскому пути. Кораблю предстоит пройти за более чем полугодовое плавание почти 22 тыс. морских миль (более 41 тыс. километров). В программе похода – восемь деловых заходов в иностранные и российские порты и участие в многонациональных учениях.