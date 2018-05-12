В Президентской библиотеке школьникам расскажут об искусстве

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15 мая 2018 года в рамках видеолектория «Знание о России» состоится посвящённый искусству урок, который для детей проведёт художник, педагог, главный редактор и издатель журнала об искусстве для школьников «Введенская сторона» Николай Михайлович Локотьков.

Мероприятие начнётся в 15:00 по московскому времени и будет транслироваться в прямом эфире на портале Президентской библиотеки и в официальной группе Президентской библиотеки «Вконтакте».

Николай Локотьков расскажет о том, как открыть собственную школу для детей, о своих методиках преподавания, о самых ярких выпусках журнала «Введенская сторона», который он издаёт уже 20 лет, а также о своих работах как художника.

Участниками видеолектория станут учащиеся Российской гимназии при Государственном Русском музее, Аничкова лицея, Международной школы Герценовского университета, гимназии № 24 им. И. А. Крылова, Санкт-Петербургской городской детской художественной школы, художественных школ Санкт-Петербурга.