В Геленджике выбрали самых очаровательных дошколят

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На курорте прошел финал конкурса «Юное очарование Геленджика», в котором приняли участие 12 юных воспитанников дошкольных учреждений города в возрасте от 5 до 7 лет.

Конкурс проходил в Геленджике не первый год, в этот раз под девизом - «Детства добрые дела». Перед финалом воспитанники дошкольных учреждений прошли конкурсный отбор – показали «Визитку» и сделали доброе дело для любимого города – вместе с родителями покрасили фигуры в «Сквере сказок».

В финале каждому участнику конкурса предстояло через сказочный образ показать, как важно делать добрые дела, быть полезным с малых лет и бережно относиться к окружающим.

Мальчишки и девчонки подошли к этому заданию со всей ответственностью: вместе с родителями и воспитателями сшили костюмы, придумали образы, поставили небольшие творческие номера, в которых затронули разные темы. Дошколята рассказали о том, что нужно подкармливать замерзающих зимой в лесах животных, помогать старшим, проводить субботники на море и даже о важности помощи волонтеров на Чемпионате мира по футболу FIFA2018 года.

В итоге победителями конкурса среди девочек стали Ярослава Еварестова, представлявшая детский сал «Калинка», и Сабрие Юсупова из детского сада «Тополек». Среди мальчиков лучше всех раскрыл заданную тему Даниил Гутник (детский сад «Солнышко»). Стоит добавить, что грамоты и медали получили все участники конкурса.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик