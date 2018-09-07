Саперы досрочно выполнили 100 процентов плана сплошной очистки местности Чечни и Ингушетии

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Инженерные подразделения Южного военного округа досрочно выполнили сплошную очистку местности всей территории Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов, запланированную на 2018 год.

Инженерные подразделения ЮВО разминировали около 1500 га лесных массивов и горной местности на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, что превышает более 100 процентов от плана разминирования на 2018 год.

«В результате проведенных работ удалось обезвредить около 5,5 тыс. взрывоопасных предметов», – сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

Разминирование территории Чечни и Ингушетии организовано четырьмя сводными отрядами разминирования из состава инженерных соединений и воинских частей ЮВО. В этом году саперы приступили к работе в апреле и продолжат минно-розыскные мероприятия до ноября с.г.

Для разминирования военнослужащие применяют бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».

Опасные работы личный состав саперных подразделений выполняет в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол».

К разминированию и сплошной очистке горно-лесистой местности от ВОП привлечены более 400 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей ЮВО, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники. Кроме того, к работе привлечены специалисты минно-розыскной службы со специально обученными минно-розыскными собаками.

Всего было спланировано проверить в этом году около 1430 га на территории Чечни и Ингушетии.

Работы по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов продолжатся до ноября с.г.

Источник: от пресс-службы Южного военного округа