Саперы досрочно выполнили 100 процентов плана сплошной очистки местности Чечни и Ингушетии
Инженерные подразделения Южного военного округа досрочно выполнили сплошную очистку местности всей территории Чечни и Ингушетии от взрывоопасных предметов, запланированную на 2018 год.
Инженерные подразделения ЮВО разминировали около 1500 га лесных массивов и горной местности на территории Чеченской Республики и Республики Ингушетия, что превышает более 100 процентов от плана разминирования на 2018 год.
«В результате проведенных работ удалось обезвредить около 5,5 тыс. взрывоопасных предметов», – сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.
Разминирование территории Чечни и Ингушетии организовано четырьмя сводными отрядами разминирования из состава инженерных соединений и воинских частей ЮВО. В этом году саперы приступили к работе в апреле и продолжат минно-розыскные мероприятия до ноября с.г.
Для разминирования военнослужащие применяют бронированные машины разминирования БМР-М на базе танка Т-72 с колейным минным тралом, инженерные машины разграждения ИМР-2, искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун».
Опасные работы личный состав саперных подразделений выполняет в защитных костюмах сапера ОВР-2 «Сокол».
К разминированию и сплошной очистке горно-лесистой местности от ВОП привлечены более 400 военнослужащих инженерных соединений и воинских частей ЮВО, задействовано более 40 единиц военной и специальной техники. Кроме того, к работе привлечены специалисты минно-розыскной службы со специально обученными минно-розыскными собаками.
Всего было спланировано проверить в этом году около 1430 га на территории Чечни и Ингушетии.
Работы по сплошной очистке местности от взрывоопасных предметов продолжатся до ноября с.г.
Источник: от пресс-службы Южного военного округа