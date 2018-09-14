Новороссийские полицейские разыскали заблудившихся в лесу пенсионерок
В дежурную часть отдела полиции Приморского района Управления МВД России по городу Новороссийску поступило сообщение от местной жительницы о том, что в лесном массиве, расположенном в черте города, заблудились две пожилые женщины.
Сотрудники полиции установили, что две 80–летние местные жительницы ушли в лес за грибами 7 часов назад и до настоящего времени не вернулись. Правоохранителям удалось связаться с женщинами по телефону и выяснить их ориентировочное местонахождение.
Благодаря слаженным действиям участковых уполномоченных отдела полиции Приморского района УМВД России по городу Новороссийску Дмитрия Кузина и Дениса Давыдова потерявшихся удалось обнаружить в течение двух часов. Сотрудники полиции доставили женщин домой и провели с ними профилактическую беседу.
Местные жительницы поблагодарили полицейских за оказанную помощь.
Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю