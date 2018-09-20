/Общество/

Открыли магазин по продаже продукции, изготавливаемой в исправительном учреждении

Продукцию, изготовленную осужденными, отбывающими наказание в ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю, теперь можно приобрести в открывшемся при исправительном учреждении магазине.

Для показа и реализации собственной продукции на прилегающей к территории колонии территории построили выставочный павильон. В нем представлен широкий ассортимент товаров народного потребления и сувенирных изделий, а также образцы изделий из металла и строительных материалов, производимых в центре трудовой адаптации осужденных ИК-2. Кроме того, при магазине функционирует стол заказов, позволяющий осуществлять изготовление изделий по индивидуальным эскизам клиентов.

Первые посетители магазина оценили качество и ценовую доступность представленного товара. При этом особый интерес привлекли  изделия ручной работы: кованая садовая мебель, мангалы, нарды, шкатулки, предметы кухонной утвари.

Как отмечает начальник ИК-2 УФСИН России по Краснодарскому краю Владимир Говорухин, открытие собственной торговой площадки поможет исправительной колонии не только увеличить объем реализуемой продукции и создать дополнительные рабочие места для осужденных, но и сделать дополнительную рекламу своим изделиям. Покупатели вместе с приобретенным товаром  получат  прайс-листы и каталоги продукции предприятия исправительной колонии.  Помимо этого, информация о новом магазине появится на рекламных щитах вдоль автомобильной трассы, идущей вблизи ИК-2.

Источник: Пресс-служба УФСИН Росии по КК

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Категория: Новости / Общество

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