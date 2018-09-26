Битва титанов в суде по делу М.Беньяша: сообщество адвокатов против СК и прокуратуры

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Следствие намерено арестовать Беньяша на два месяца, но в связи с тем, что у него началась двухсторонняя пневмония, Ленинский районный суд отложил рассмотрение дела на трое суток

Вчера в Ленинском районном суде Краснодара и Краснодарском краевом суде продолжилось противостояние адвокатского сообщества с правоохранительной и судебной системой по делу адвоката Михаила Беньяша. Михаил в связи со своей правозащитной деятельностью стал очередной жертвой правоохранительных органов Краснодарского края. Сначала его задержали и избили полицейские в штатском, затем без каких-либо законных оснований арестовали на 14 суток, а по истечении срока ареста обвинили в совершении двух якобы совершенных им преступлений и снова задержали.

Для Кубани подобные беспредельные истории не являются чем-то новым. Действующая в регионе мощная корпорация по подавлению гражданской активности, состоящая из должностных лиц краевого управления ФСБ, следственного управления, прокуратуры, департамента внутренней политики администрации края, судов, а также действующих под прикрытием боевиков-спортсменов в масках и капюшонах (когда недостаточно так называемых "правовых" методов давления), подмяла уже многих. Но в случае с Беньяшом эта корпорация столкнулась с чем-то для себя новым. Репрессии против адвоката стали сигналом для сплочения в деле защиты Беньяша широкого адвокатского сообщества. Так как этими действиями система подавления инакомыслия на Кубани показала, что теперь она берется не только за гражданских активистов, но и за тех, кто их защищает. И адвокаты Кубани и других регионов России начали кампанию под тегом #заадвокатамипришли. Вчера в судах это сообщество показало свою силу и то, что даже со сплоченным тандемом следствия и прокуратуры можно бороться. Особенно в условиях гражданской и информационной поддержки. А такая поддержка имелась - поддержать Беньяша в Ленинский суд пришло более 40 гражданских активистов, к процессу было приковано внимание многих СМИ.

От имени адвокатского сообщества Михаила Беньяша вчера защищали в Краснодарском краевом и Ленинском судах пятнадцать адвокатов: Алексей Аванесян, Александр Попков, Роман Кабанов, Александр Пиховкин, Татьяна Третьяк, Сергей Крайних, Иван Морозов, Дмитрий Мишин, Янна Галаган, Феликс Вертегель, Евгений Кочубей, Ольга Берёза, Кондрат Горишний, Александр Валявский, Людмила Александрова. Такого кубанские суды еще не видели. Ленинский районный суд, так же как это было на суде по административному делу в отношении Беньяша 10 сентября, от большого количества адвокатов слегка "подвис" и судебное заседание, которое должно было начаться в 11 часов утра, началось только в 17:10. Очевидно, никто из судей не хотел подставляться под удар когорты защитников Беньяша и неизбежную широкую огласку того, каким образом будет рассматриваться это дело.

В это время судья Краснодарского краевого суда Юрий Онохов попытался рассмотреть апелляцию на незаконный административный арест Беньяша. При этом судья предпринял попытку всех обмануть и заявил, что Беньяш якобы попросил рассмотреть дело без его участия, но это не сработало - дотошные адвокаты затребовали бумагу, в которой он якобы об этом просил. В результате оказалось, что Михаил, наоборот, написал, что настаивает на своем личном участии в рассмотрении этого дела. Подобный маневр со стороны судьи вызвал возмущение адвокатов. И приехавший защищать Беньяша заместитель председателя комиссии по защите профессиональных прав Адвокатской палаты Москвы Александр Пиховкин заявил Онохову отвод. Судья в удовлетворении отвода отказал, но был вынужден отложить суд на 26 сентября, чтобы Беньяш смог принять в нем участие.

В Ленинском же суде вести дело, в конце концов, поручили судье Диане Беляк. Прокуратуру в суде представлял Андрей Томчак, следственный комитет - Евгений Данильченко. Их задачей было вынесение решения об аресте Михаила Беньяша на два месяца. Суд начался с того, что представители следствия и прокуратуры стали настойчиво добиваться проведения заседания в закрытом режиме - очень не хотелось им публичности в этом позорном деле. Объясняли они это некой "следственной тайной". Но адвокаты разбили в пух и прах эту смешное в правовом отношении ходатайство, так как законом подобного основания для объявления судебного процесса закрытым не предусмотрено. И судья Беляк была вынуждена в следователю и прокурору отказать. Сделать процесс закрытым для слушателей не получилось. Далее началась борьба за то, чтобы Михаилу, который очень плохо себя чувствует, была оказана медицинская помощь и произведена оценка состояния его здоровья. Судья поначалу отказывала в удовлетворении этого ходатайства, но адвокатов было много и это ходатайство друг за другом заявляли другие адвокаты, усиливая его дополнительные правовыми основаниями. В итоге судья согласилась вызвать врачей, чтобы они обследовали Беньяша. Прибывшие врачи установили, что Михаил серьезно болен - у него двухсторонняя пневмония. В этой ситуации представитель прокуратуры был вынужден изменить изначальный сценарий процесса и ходатайствовал не о двухмесячном аресте Беньяша, а о продлении его ареста на 72 часа (3 суток). Судья это ходатайство удовлетворила. Суд завершился в 22:10. Правоохранительная корпорация была не готова к такому развитию событий в суде и решила взять трехдневную паузу.

Это самый общий контрапункт того, что происходило вчера в Ленинском суде. Кроме того, имели место разнообразные маневры судьи, приставов и полиции, чтобы отсечь гражданских активистов от участия в судебном заседании. С этими попытками активно боролись адвокаты. Активисты также проявили настойчивость, а временами и искусство смекалки в обхождении кордонов полицейских и приставов, и "отсечь" их не получилось. К суду прибыли и все время судебного процесса находились в его здании и возле него в большом количестве полицейские, как будто там происходили массовые беспорядки. Срок ареста Михаила Беньяша во время заседания закончился и его по закону должны были выпустить из-под стражи. Этого настойчиво требовали и сам Беньяш и его адвокаты. В этой связи в суд даже была вызвана полиция в связи с тем, что Беньяша незаконно удерживают в стеклянном аквариуме. Освободить его на время судебного процесса таким образом не удалось, но на общую атмосферу суда это в определенной степени повлияло. Также во время паузы в судебном заседании у Беньяша и его защитников по громкой связи состоялся разговор с одним из самых известных российских адвокатов Генри Резником, который очень переживает за ситуацию с Беньяшом и готов оказывать ему всяческую поддержку.

При этом события вчерашнего дня - это только прелюдия. Суд к рассмотрению дела по существу еще не приступил. Основные события состоятся 28 сентября, когда в Ленинском районном суде продолжится битва титанов (адвокаты против СК и прокуратуры) вокруг обоснованности длительного ареста тяжело больного, не представляющего никакой общественной опасности, и - самое главное - ни в чем не виновного адвоката.

Источник: ЭВСК, Пресс-служба