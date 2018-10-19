Вкусно выпекают и быстро доставляют!

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На геленджикском хлебозаводе прошел первый конкурс профессионального мастерства среди сотрудников предприятия.

Прежде чем свежеиспеченный хлеб оказывается на столах у покупателей, он проходит через множество рук – тестомеса, пекаря, упаковщика, технолога, кладовщика, водителя. Конечно, большинство процессов на хлебозаводе автоматизированы, но сохраняются изделия, которые и по сей день изготавливаются вручную. Их вкус и качество зависит не только от соблюдения технологий, но и от личного мастерства, характера и настроения пекаря.

Конкурс профессионального мастерства проходил на хлебозаводе в течение нескольких недель по различным номинациям. В ходе конкурсных испытаний оценивалось соблюдение технологических процессов производства, правил охраны труда, производственной санитарии и многие другие факторы.

По итогам конкурса лучшим пекарем 2018 года был признан Николай Баздерев. Его плюшка «Московская» оказалась самой красивой и аппетитной. Лучшим кондитером стала Анастасия Гуржеева, которая получила максимальные баллы за оформление торта. Лучшая бригада трудится под руководством Татьяны Глушко. В конкурсе «Инициатива» победили кондитер Анна Юрченко с кокосовым тортом и пекарь Людмила Тросина с хлебом «Чесночный». Лучшими водителями были признаны Вадим Разумкин и Сергей Троцкий – отличные знания ПДД и опыт вождения их никогда не подводят.

Вручил награды победителям конкурса глава города Алексей Богодистов. Он отметил, что продукция геленджикского хлебозавода – это достояние города, и пожелал всем сотрудникам успехов в работе.

Также Алексей Богодистов в ходе визита на предприятие осмотрел кондитерский и хлебобулочный цеха, рассказал коллективу хлебозавода кратко о себе, своей команде, основных приоритетах в работе и планах на будущее, ответил на интересующие сотрудников вопросы.

Источник: Пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик