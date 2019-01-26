Таганрогские таможенники – профессионалы своего дела

/Общество/

За период новогодних праздников сотрудники таможенного поста МАПП Куйбышево Таганрогской таможни предотвратили несколько попыток с сокрытием ввести на территорию Евразийского экономического союза различные партии лома цветных металлов.

Так, например, 25 декабря 2018 года на многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Куйбышево прибыло транспортное средство RENAULT MAGNUM 440 с полуприцепом. Водитель грузового автомобиля, гражданин Украины 1979 года рождения при въезде на территорию ЕАЭС подал только таможенную декларацию на транспортное средство.

В рамках совместного таможенного и пограничного контроля, проводимого по так называемому принципу «одной остановки», должностные лица Таганрогской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области в составе единой группы осмотрели транспортное средство и проверили наличие документов. Они обратили внимание на тот факт, что большегрузный автомобиль с прицепом прибыл порожним и направили его на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Оператор комплекса, проанализировав теневое рентгеновское изображение, поставил транспортное средство под подозрение.

В дальнейшем, в ходе проведенного таможенного контроля было обнаружено семь аккумуляторов б/у, общим весом 306 килограммов. Все они находились в самодельно сделанном «тайнике». Водитель заранее оборудовал специальное хранилище, установив между элементами рамы полуприцепа специально изготовленный настил из досок (решетка).

В тот же день таможенный контроль еще одного порожнего грузового автомобиля DAF с прицепом дал положительные результаты. Водитель данного транспортного средства, гражданин Украины 1976 года рождения, оборудовал «тайник» в конструктивной полости прицепа между двумя элементами рамы. Из самодельного хранилища таможенники извлекли 25 автомобильных аккумуляторов, общим весом около 600 килограммов.

Две следующие попытки незаконного перемещения товаров с сокрытием от таможенного контроля произошли 17 января 2019 года. Совместный наряд, состоящий из таможенников и пограничников, обратил внимание на легковой автомобиль ВАЗ 21099, принадлежащий гражданину Украины 1992 года рождения, на котором он собирался въехать на территорию ЕАЭС. При отсутствии большого багажа, автомобиль выглядел явно утяжеленным. Транспортное средство отправили на осмотр с использованием мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Оператор комплекса обнаружил нехарактерные затемнения в корпусе транспортного средства.

В этот же день еще один легковой автомобиль ВАЗ 21099, принадлежащий гражданину Украины 1997 года рождения, вызвал подозрение у совместного таможенно-пограничного наряда. Оператор мобильного инспекционно-досмотрового комплекса обнаружил нехарактерные затемнения практически в тех же местах, что у первой легковушки.

В ходе таможенных досмотров таможенники обнаружили «тайники» с ломом меди общим весом 386,5 кг. У обоих автомобилей первое потайное место было сделано в топливном баке (доступ к нему осуществлялся через вырезанный люк, расположенный под утеплителем заднего пассажирского сидения), второе – под полочкой для музыкальных динамиков за задним пассажирским местом. Медный лом представлял собой мотки из отрезков проволоки, металлические пластины и обрезки.

По словам начальника таможенного поста МАПП Куйбышево Сергея Чистякова, по всем выявленным фактам таможенники возбудили дела об административных правонарушениях по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (незаконное перемещение через таможенную границу товаров и транспортных средств с сокрытием). Проводятся административные расследования.

Многосторонний автомобильный пункт пропуска (МАПП) Куйбышево находится на территории Куйбышевского района Ростовской области. Он расположен на 43-м километре трассы Матвеев Курган – Снежное. Таможенный пост работает в круглосуточном режиме. Пропускная способность пункта пропуска составляет 1000 автомобилей в сутки.

Источник: пресс-служба