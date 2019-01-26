Таганрогские таможенники пресекли попытку ввоза крупной суммы денежных средств

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Должностные лица таможенного поста МАПП Матвеев Курган Таганрогской таможни пресекли попытку ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза крупной суммы незадекларированных денежных средств.

11 января 2019 года гражданин Украины, 1975 года рождения, управляя грузовым автомобилем RENAULT MAGNUM 440 с прицепом, прибыл на многосторонний автомобильный пункт пропуска Матвеев Курган с целью дальнейшего следования под погрузку в город Санкт-Петербург. В таможенный орган водитель большегрузного автомобиля представил только декларацию на транспортное средство. В рамках совместного таможенного и пограничного контроля, проводимого по так называемому принципу «одной остановки», должностные лица Таганрогской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области обратили внимание на психоэмоциональное состояние водителя грузового автомобиля и направили его транспортное средство на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Оператор комплекса, проанализировав теневое рентгеновское изображение, выявил некий предмет, находящийся в задней части кабины автомобиля под спальным местом водителя. В ходе проведенного таможенного контроля в обозначенном месте был обнаружен черный полимерный пакет, в котором находились денежные банкноты номиналом 500 и 1000 рублей – в общей сложности 1,5 млн рублей.

Водитель пояснил, что крупная сумма незадекларированных денежных средств это долг за ремонт его автомобиля, ранее поврежденного в ходе ДТП. С требованиями об обязательном декларировании денежных средств превышающих в эквиваленте сумму в 10 тысяч долларов США он не ознакомился, хотя данная информация была размещена на многочисленных информационных стендах, расположенных в пункте пропуска.

По данному факту таганрогские таможенники возбудили дело об административном правонарушении по статье 16.4 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»). Проводится расследование.

По словам начальника таможенного поста МАПП Матвеев Курган Сергея Трифонова, предметом административного правонарушения стала не вся сумма незадекларированных денежных средств, а только та, которая превысила эквивалент в 10 тысяч долларов США. В данном случае эта сумма составила 12,4 тыс. долларов США или 831,4 российских рублей. Наличные денежные средства в размере 668,5 тыс. российских рублей (10 тысяч долларов США) по окончании таможенного досмотра были возвращены гражданину Украины.

Многосторонний автомобильный пункт пропуска Матвеев Курган находится на территории Матвеево-Курганского района Ростовской области, рядом с селом Авило-Успенка. Он расположен на 110-м километре трассы Ростов-на-Дону – Донецк. Таможенный пост работает в круглосуточном режиме. Пропускная способность пункта пропуска составляет 1000 автомобилей в сутки.

Источник: пресс-служба