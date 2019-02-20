В Краснодарском крае цены на новостройки выросли почти на 13%

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В Краснодарском крае средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась на 12,79% и достигла 57 410 рублей. Это отвечает всероссийскому тренду повышения цен: за год они увеличились на 2% и составили 52 139 рублей. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимость», проанализировав рынок первичной недвижимости в России.

Как и в большинстве регионов России, в Краснодарском крае цены на новостройки выросли и составили 57 410 рублей – это 27% от средней стоимости квадратного метра в Москве. По итогам года снижение отмечено в единичных регионах: в Самарской (-2,15%) и Свердловской (-1,47%) областях. Отдельного внимания заслуживает Санкт-Петербург, где зафиксировано самое большое снижение – на 22,2%.

Доступнее всего «метр» в новостройках стоил в Челябинской области – 30 562 рубля, или 15% от цены в Москве – максимальной, которая составила 209 776 рублей.

Рейтинг регионов по возрастанию цены квадратного метра на рынке первичной недвижимости и ее динамика

Регион Средняя цена кв. м. в 2018г. Изменение за год Доля от цены в Москве 1 Челябинская область 30 562 3,05% 15% 2 Саратовская область 34 710 3,86% 17% 3 Кемеровская область 35 532 10,19% 17% 4 Оренбургская область 36 647 6,42% 17% 5 Воронежская область 37 507 3,42% 18% 6 Волгоградская область 38 405 4,99% 18% 7 Ставропольский край 39 734 3,36% 19% 8 Ульяновская область 40 790 10,24% 19% 9 Самарская область 41 559 -2,15% 20% 10 Алтайский край 42 693 11,08% 20% 11 Ростовская область 42 768 10,16% 20% 12 Башкортостан 43 324 7,39% 21% 13 Красноярский край 43 781 4,65% 21% 14 Иркутская область 45 248 12,11% 22% 15 Омская область 45 371 4,77% 22% 16 Пермский край 46 038 10,91% 22% 17 Свердловская область 47 982 -1,47% 23% 18 Тюменская область 48 580 5,30% 23% 19 Нижегородская область 50 603 12,30% 24% 20 Удмуртия 51 503 8,16% 25% 21 Татарстан 53 421 15,05% 25% 22 Новосибирская область 53 789 3,23% 26% 23 Калининградская область 55 748 9,73% 27% 24 Краснодарский край 57 410 12,79% 27% 25 Ленинградская область 64 708 3,17% 31% 26 Московская область 74 264 6,95% 35% 27 Санкт-Петербург 83 288 -22,20% 40% 28 Крым 84 390 4,23% 40% 29 Камчатский край 86 267 16,30% 41% 30 Москва 209 776 2,79% 100% Вся Россия 52 139 2,00% 25%

Самым сильным подорожанием среди рассматриваемых регионов по сравнению с декабрем 2017 годом отметились Камчатский край (16,3% до 86 267 рублей), Татарстан (15,05% до 53 тыс. рублей) и Краснодарский край (12,79% до 57 тыс. рублей).

Первичная недвижимость дорожала на протяжении всего 2018 года на фоне дешевой ипотеки. По итогам прошлого года в России средняя стоимость «метра» достигла уровня 2016 года, составив 52 139 рублей и увеличившись на 2% в сравнении с 2017 годом. При этом спрос к новостройкам в среднем по стране увеличился на 5% в сравнении с 2017 годом, а предложение выросло на 14%.

«Активность покупателей и продавцов возросла: первые опасались, что на фоне законодательных изменений условия покупки новостроек ухудшатся, а ипотека подорожает, вторые стремились реализовать жилье по старым правилам, не дожидаясь правовых нововведений на рынке», - отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

По итогам января 2019 года рост цен продолжается: в целом по стране стоимость квадратного метра в сравнении с январем 2017 года увеличилась на 10% до 54 904 рублей. В Москве стоимость квадратного метра увеличилась на 8,5% до 214 747 рублей.

«Несмотря на снижение реальных доходов населения, в прошлом году падение ипотечных ставок и традиционное доверие россиян к инвестициям в недвижимость оказали рынку значительную поддержку. В 2019 году ипотечные ставки и другие условия банков по кредитованию точно так же будут определять и спрос, и цены. При дешевой ипотеке даже изменение законодательства не повлечет серьезного оттока покупателей с рынка, но пока мы наблюдаем обратную ситуацию: ипотека дорожает, а в след за ней растут и цены», - подчеркивает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

Источник: «Авито Недвижимость»